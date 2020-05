UKLONJENI BOLNIČKI KREVETI IZ DVORANE GRADSKI VRT: Jedan novozaraženi na području Osječko-baranjske županije

Danas je rastavljena oprema u osječkoj Dvorani Gradski Vrt budući da je epidemiološka situacija povoljna i nisu potrebni dodatni bolnički kapaciteti

Volonteri Crvenog križa danas su rastavili i iznijeli 200 ležaja i ostalu opremu instaliranu u Dvorani Gradski vrt u Osijeku za eventualni slučaj da bolnički kapaciteti ne budu dostatni za oboljele od koronavirusa. Srećom, to se nije dogodilo, pa je i ova preventivna mjera završena na najljepši način. Dvorana Gradski vrt tako se vraća svojoj osnovnoj namjeni, održavanju sportskih i zabavnih događanja, no – kao što je poznato – i za to je potrebno pričekati povoljne epidemiološke uvjete, javlja SiB.

“Nacionalni stožer civilne zaštite je 28. travnja donio odluku o demobilizaciji dvorane Gradski vrt, pa ova demontaža potvrđuje dobru epidemiološku situaciju. To je i najbolji znak da se polako, ali sigurno nakon 2,5 mjeseca bližimo finalu cijele ove priče. Kreveti će biti deponirani u skladište Civilne zaštite u Bizovcu te biti spremni za slučaj ako opet dođe do teže krize. Srećom sada nije bilo potrebe za korištenjem ovog prostora i kapaciteta, a zahvaljujem Crvenom križu i svim volonterima koji rade na ovom projektu”, rekao je danas načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Goran Ivanović.

Potvrđen jedan novi slučaj zaraze

Načelnik Ivanović ujedno je iznio podatke o stanju epidemije koronavirusa na području Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata. U laboratorijima KBC-a Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ obavljeno je testiranje ukupno 117 uzoraka od kojih je jedan nalaz bio pozitivan. Riječ je osobi iz Gata, mjesta u komu je to već šesta oboljela osoba. Ukupan broj oboljelih na području županije od početka pandemije sada je 130 osoba.

U zadnja 24 sata još dvije oboljele osobe su izliječene, pa je ukupan broj izliječenih povećan na 95. Na bolničkom liječenju u KBC-u Osijek trenutno se nalazi devet pacijenata (jedan manje nego jučer), a jedan pacijent je na respiratoru. Zbog novih slučajeva oboljenja zadnjih dana povećan je broj osoba u samoizolaciji, odnosno s jučerašnjih 157 na ukupno 210 osoba, s tim da od 53 nove osobe u samoizolaciji čak 48 su kontakti novooboljelih osoba.

Policijska uprava osječko-baranjska nije zaprimila ni jednu dojavu građana o kršenju mjere samoizolacije, a u 39 samoinicijativnih provjera sve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi. Na sedam stalnih nadzornih punktova na granicama županije policija je obavila provjeru propusnica kod 6.045 osoba, a jedan osoba je zatečena bez valjanog dokumenta.

