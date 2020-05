UKLJUČUJU TISUĆE LJUDI U ISPITIVANJE CJEPIVA; Trump traži otvaranje gospodarstva: ‘Hoće li neki biti teško pogođeni? Hoće’

Dok je Hrvatska u drugoj fazi popuštanja mjera, američki predsjednik Donald Trump poziva na otvaranje gospodarstvao, iako bi to moglo pogoršati situaciju s koroanvirusom u SAD-u. Trump je pozvao Kinu da bude transparentna u pogledu početka širenja zaraze novim virusom, od kojega je od početka pandemije umrlo više od 250 tisuća ljudi.

U Hrvatskoj je trenutno potvrđeno 2112 zaraženih koronavirusom, izliječenih je 1560 a umrlo je 83 oboljelih

Trenutno se na bolničkom liječenju nalazi 218 bolesnika, a 14 je osoba je na respiratoru

Hrvatska je ušla u drugu fazu popuštanja epidemioloških mjera

U svijetu je potvrđeno 3.664.513 zaraženih, do sada je izliječeno 1.206.013, a umrlo je 252.758

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA

Trump poziva na otvaranje gospodarstva, i po cijenu pogoršanja situacije

7:03 – Američki predsjednik Donald Trump pozvao je danas na otvaranje gospodarstva, premda bi to moglo još više pogoršati širenje koronavirusa u Sjedinjenim Državama. “Ne kažem da je sve savršeno. (…) Hoće li neki biti teško pogođeni? Hoće. Ali moramo otvoriti zemlju i to brzo”, rekao je američki predsjednik prilikom posjeta tvornici Honeywell koja proizvodi zaštitne maske u Phoenixu u Arizoni. Prije toga je u izjavi za ABC News bio još jasniji. Na pitanje misli li da će zbog ponovnog otvaranja ekonomije biti izgubljenih života, odgovorio je da je “moguće da se to dogodi, jer nećemo više biti zatvoreni u domove”. Premda bi Sjedinjenje Države ubrzo mogle prijeći 70 tisuća umrlih od koronavirusa i do lipnja doseći 100 tisuća, Bijela kuća već nekoliko dana šalje poruku o ublažavanju mjera.

Više od 15 tisuća umrlih od koronavirusa u Latinskoj Americi

7:02 – Latinska Amerika i Karibi prešli su danas granicu od 15 tisuća umrlih od koronavirusa, a Brazil je najteže pogođena zemlja s gotovo 8000 umrlih, Pandemija koronavirusa trebala bi u sljedećim danima doseći vrhunac u latinoameričkim zemljama gdje je zabilježeno više od 282 tisuće oboljelih od Covida 19. Nakon Brazila, koji ima 7921 umrlu osobu i gotovo 114.715 zaraženih, najteže pogođene zemlje su Meksiko, gdje je umrla 2271 osoba, a zaraženo 24.905 te Ekvator s 1569 umrlih i 31.881 zaraženim. Nekoliko zemalja, poput Ekvatora, Kolumbije i Dominikanske Republike, odlučilo je produžiti mjere sprječavanja širenja pandemije. Panamerička zdravstvena organizacija pozvala je vlade da budu oprezne u ublažavanju tih mjera te je upozorila da je prijenos zaraze još uvijek visok u Brazilu, Ekvatoru, Peruu, Čileu i Meksiku. Brazil je bio prva latinoamerička zemlja koja je potvrdila zarazu koronavirusom 26. veljače, kada je otkrivena zaraza kod 61-godišnjaka koji se vratio iz Lombardije, jedne od najteže pogođenih pokrajina u Italiji. Otkako se bolest u prosincu pojavila u Kini, u pandemiji Covida 19 umrlo je više od 256 tisuća ljudi diljem svijeta.

Sanofi planira uključiti tisuće ljudi u ispitivanje cjepiva protiv koronavirusa

7:01 – Francuska farmaceutska tvrtka Sanofi SA namjerava uključiti tisuće ispitanika u testiranja eksperimentalnoga cjepiva protiv koronavirusa, koje razvija s tvrtkom GlaxoSmithKline Plc., a s nekoliko zemalja počeli su i razgovori o narudžbi, pokaže li se cjepivo uspješnim. Sanofi razvija dva moguća cjepiva za sprječavanje COVID-a 19, bolesti koju uzrokuje novi koronavirus te, kako su izvijestili, istražuju nekoliko mogućnosti za njegovu proizvodnju, uključujući i nove suradnje kojima bi se osiguralo da mogu odgovoriti na potražnju, pokaže li se bilo koji od tih programa uspješnim. Farmaceutske tvrtke žurno nastoje razviti lijekove i cjepiva za vrlo zarazni koronavirus koji je uzrokovao smrt više od 255 tisuća ljudi u svijetu, zarazio više od 3,6 milijuna ljudi i poharao gospodarstva diljem svijeta. Od više od 100 mogućih cjepiva koja se razvijaju, dosad ih je deset ušlo u fazu kliničkog testiranja, izvijestio je kalifornijski Milken institute.

Zdravstvena kriza potiče patriotizam kod Španjolaca

7:00 – Stanovnici španjolskoga glavnog grada Madrida pjevali su u utorak navečer s balkona domoljubne pjesme prosvjedujući protiv lijeve vlade, koja je popustila mjere, dok koronavirus nastavlja oduzimati živote. Španjolska je, s 220 tisuća zaraženih, zemlja s najviše oboljelih u Europi, a nakon što je dnevna stopa novooboljelih pala ispod 1 posto, vlada je dopustila ljudima izlazak iz kuća kako bi se individualno bavili sportom ili šetali. Prolaznici su preplavili donedavno puste ulice pa se neki boje da bi to mogla biti “biološka bomba”, odnosno da bi se virus mogao ponovo pojačano širiti. Dok su mnogi šetali najdužom madridskom ulicom Calle de Alcalá iznad njih su na balkone izašli zabrinuti građani pa udarali žlicama o lonce prosvjedujući protiv vlade. “Ubojice!”, vikao je jedan od njih s balkona ukrašenog španjolskom zastavom. U Španjolskoj je preminulo više od 25.600 osoba, a na brojim balkonima i prozorima izvješene su zastave s crnom vrpcom. Svake večeri u 21 sat ljudi izlaze na balkone i prosvjeduju. “Živjela Španjolska”, vikali su stanovnici iz zgrada s jedne strane ulice, a njihovi susjedi s druge uzvraćali su sa “živjela!”. Niz Calle de Alcalá odjekivala je španjolska himna puštena preko razglasa s jednog balkona, a stanovnici su zatim pjevali domoljubne pjesme.

Trump poziva Kinu da otkrije sve o podrijetlu koronavirusa

7:00 – Američki predsjednik Donald Trump u utorak je pozvao Kinu da bude transparentna u pogledu početka širenja zaraze novim koronavirusom, od kojega je od početka pandemije umrlo više od 250 tisuća ljudi. Trump je prije odlaska u Arizonu najavio da će Sjedinjene Države objaviti izvješće o podrijetlu virusa, ali nije iznio pojedinosti niti je rekao kada će izvješće biti objavljeno. “Sigurno ćemo izvijestiti o tome u dogledno vrijeme”, rekao je Trump novinarima.

Premda Kinu ističu kao izvorište izbijanja zaraze i upozoravaju da će je držati odgovornom, Trump i dužnosnici njegove administracije iznose različita mišljenja o izvorištu zaraze. U nedjelju je državni tajnik Mike Pompeo rekao da postoje “znatni dokazi” o tome da se zaraza proširila iz Instituta za virologiju u Wuhanu, ne opovrgavajući međutim zaključak američkih obavještajnih službi da virus nije stvoren u laboratoriju. Drukčiju izjavu u utorak je dao predsjednik združenog stožera američke vojske general Mark Milley, koji je rekao da se još ne zna je li se virus proširio s tržnice u Kini, iz Instituta za virologiju ili s nekog drugog mjesta. “Je li došao iz laboratorija u Wuhanu? Je li se proširio s tržnice u tome gradu? Je li izbio negdje drugdje? Odgovor na to je: ne znamo”, rekao je Milley na konferenciji za novinare.

Prošloga četvrtka Trump je na pitanje je li vidio dokaze koji mu pokazuju visok stupanj vjerojatnosti da virus potječe iz instituta u Wuhanu, odgovorio da ih je vidio, ali je odbio dati pojedinosti. Kineski institut odbacio je tvrdnje da virus potječe odande. Većina stručnjaka vjeruje da virus potječe s tržnice u Wuhanu te da je prešao sa životinja na ljude. Trump, koji je isprva hvalio Kinu za njihovu reakciju na izbijanje zaraze, rekao je da nije razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. “Želimo da budu transparentni. Želimo otkriti što se dogodilo kako se više nikad ne bi dogodilo”, rekao je.

Trump, koji će se u studenome boriti za novi predsjednički mandat i kojega optužuju da nije djelovao dovoljno rano kako bi se spriječilo širenje virusa u Sjedinjenim Državama, tvrdi da je Kina morala mnogo prije upozoriti svijet. Direktor američkoga Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti i jedan od članova radne skupine Bijele kuće za borbu protiv koronavirusa Anthony Fauci rekao je u intervjuu za National Geographic da su najčvršći dokazi koji pokazuju da virus nije nastao u kineskom laboratoriju nego da se “razvio u prirodi i preskočio s jedne vrste na drugu”. Na pitanje jesu li znanstvenici mogli pronaći virus vani i onda ga unijeti u laboratorij, odakle je pobjegao, Fauci je odgovorio: “Ali to samo znači da je on najprije bio vani. Zato mi nije jasno o čemu oni govore i zato ne provodim puno vremena u tim raspravama koje nikamo ne vode.”

Američki ministar zdravstva Alex Azar na pitanje o razlikama u Pompeovim i Faucijevim izjavama odgovorio je u utorak da su “državnom tajniku Pompeu možda dostupne informacije koje nisu dostupne Fauciju, što znači da tu nije nužno riječ o različitim mišljenjima”. Svjetska zdravstvena organizacija, koju je Trump nazvao “kinocentričnom” i prekinuo američko financiranje organizacije, ocijenila je Pompeove izjave “spekulativnima”.