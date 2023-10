Svako malo osvane neki novi popis najjezivijih mjesta u Europi, a ovih dana sastavio ga je britanski Metro. Na listi 10 najjezivijih mjesta ono prvo, naravno, drži dvorac grofa Drakule u Branu u Rumunjskoj, a na šetom mjestu našla se i jedna lokacija u Hrvatskoj - ukleta kuća u Škirnjarima, mjestu s dvjestotinjak stanovnika između Vrbovca i Bjelovara. U toj kući, kažu lokalne priče, pojavljuju se sablasti, čuje se plač iz bunara i događaju još mnoge neobjašnjive pojave.

Napuštena i zapuštena kuća smještena je pored polja kukuruza, razbijenih je prozora i s križem na pročelju. Smatraju je ukletom jer je izgrađena na nekadašnjem groblju. Jedna je to od brojnih lokalnih legendi, a zbog toga kruži i praznovjerje da ljudi osjete strah i paniku kad joj se približe, kaže se u prilogu RTL-ovog Direkta.

Dvojica u kući posijedila, mladić i djevojka stradali

Kružile su priče da kuću čuva sablasna žena bez očiju. Mnogi tvrde da su čuli njezine krikove te da im se čak ukazala. Prema drugoj priči, ondje je viđen duh djevojčice koja se utopila koji su navodno 'ulovile' i kamere Googlea kada su 2012. snimale Street View.

Od raslinja, dvorišta uklete kuće kao da više i ne nema. Zato je razbijenog stakla posvuda i predmeta poput lampiona s groblja i odbačenih cipela koji, naprosto, tjeraju strah u kosti.

Jedna od najčuvenijih priča vezanih uz ukletu kuću u Škrinjarima svakako je ona o okladi dvojice policajaca. Kako bi se uvjerili da su sve to samo puste priče, odlučili su prespavati u kući i - probudili se potpuno sijedi. Ujutro se nisu sjećali apsolutno ničega.

Bizarno zvuči i priča iz 2002. godine kada su mladić i djevojka ondje proveli nekoliko sati. Jedino strašno što su čuli bili su neobični zvuci životinja koje su vjerojatno hodale oko kuće. Međutim, godinu dana kasnije, kada su na isti datum prolazili pored kuće, doživjeli su tešku prometnu nesreću.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mještanin: 'Ne vjerujem u to, živimo najnormalnije'

Nemoguće je provjeriti jesu li sve to tek loklane legende ili stvarni događaji. No, prometna nesreća u blizini uklete kuće dogodila se početkom ove godine i to - na petak 13. Vozač se u zavoju prevrnuos kamionom i teško ozlijedio.

O ukletoj kući u Škrinjarima već se godinama piše u medijima. Zato su mještani, vjerojatno već siti svega, neraspoloženi za novinare i televizijske kamere. Pred onu RTL-ovu ovoga puta pristao je stati jedino gospodin Franko koji kaže da su sve te priče - najobičnije izmišljotine.

"Ovdje je odlično, nema ništa loše. Ja živim najnormalnije i ne vjerujem u to. Dolaze mnogi dečki i cure i probijaju se do kuće kroz šikaru", kazao je za RTL-ov Direkt.