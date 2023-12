U petak i subotu još promjenjivo, mjestimice uz malo kiše. Badnjak će biti mirniji, a za Božić će biti toplije i sunčano vrijeme. Na Jadranu će južina obilježiti blagdane, prognoza je RTL-a. Oslabljeni poremećaj premješta se preko naših krajeva, razbio je izraženu temperaturnu inverziju, a atmosferu će nakon današnje kraće stabilizacije propuhati dodatno nova fronta tijekom petka i subote.

Sunčano uz postupnu naoblaku

Prolazno oblačniji prvi dio dana, osobito još rano ujutro. No, tek koja kap kiše na Jadranu, izglednije na otocima i prema otvorenome moru, jer će biti jakih udara bure. Još rjeđe moguća slaba rosulja u nizinama. Već prijepodne kreće razvedravanje sa zapada, samo po kotlinama uz zaostalu maglu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u početku sunčano, ali uz postupan porast naoblake. Zapuhat će slab do umjeren, u gorju, osobito navečer i jak jugozapadni vjetar s kojim će i temperatura biti malo viša, uglavnom oko 7 ili 8 stupnjeva.

Na istoku većinom sunčano, tek navečer stiže više oblaka. Uz južinu svakako ugodnije nego danas, bit će čak 9 ili 10 stupnjeva, lokalno moguće i koji više od toga.

U Dalmaciji sunčaniji i mirniji drugi dio dana. Bura sasvim slabi, okreće na sjeverozapadnjak, a temperatura ostaje slična, uglavnom između 13 i 15 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu sve više oblaka kako će zapuhati jugozapadni vjetar, u gorju i jak, no uglavnom ostaje suho, možda tek krajem dana slaba kiša mjestimice oko Rijeke i u njenom zaleđu. Temperatura između 12 i 15 stupnjeva uz more, a u gorju od 8 do 12 stupnjeva.

Potencijalno opasno vrijeme DHMZ je najavio za prijepodnevne sate za riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski Kanal te područje cijele Dalmacije.

DHMZ-ovo upozorenje

Sunčani Božić

Danju iznadprosječna toplina za ovo doba godine, možemo reći već tradicionalna predbožićna, ali ujutro će izostajati minusi i mraz. No, još će u petak i subotu biti promjenjivo, mjestimice uz malo kiše, najizglednije u Slavoniji i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Badnjak mirniji, a onda još topliji i sunčaniji sam Božić uz prolazno jugozapadni vjetar.

Na Jadranu dulja sunčana razdoblja, relativno toplo i uglavnom suho, sasvim malo kiše moguće u Dalmaciji. Južina kreće krajem tjedna, iako ne odviše jaka, ali obilježit će blagdane.

HAK: Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti

Magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura na cestama je moguća poledica, upozoravaju u četvrtak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na kolniku na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane uočen je predmet te se vozi uz ograničenje brzine.

U pomorskom prometu nema poteškoća.