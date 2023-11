Utorak prevladavajuće oblačan s čestom kišom, ponegdje i obilnom, a susnježica i snijeg mogući su uglavnom u gorskim krajevima. Na Jadranu će biti i razmjerno vjetrovito, najprije uz jugo i jugozapadnjak, zatim sjeverozapadni i sjeverni vjetar, prognoza je HRT-a.

Sredinom tjedna bit će manje oborina.

U srijedu manje vjetrovito, uz promjenjivu naoblaku i sunčana razdoblja, na kopnu i mjestimičnu jutarnju maglu i mraz. U četvrtak opet južina, u vjetrovitiji i topliji petak i ponovno česte oborine, na Jadranu i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, pa bi neke rive mogle biti poplavljene. No, do kraja petka vjerojatno novo zahladnjenje, u unutrašnjosti i mjestimičan snijeg, najprije u gorju, u hladniju subotu i u nekim nizinama.

U Dalmaciji toplije, ali kišovito

"Utorak na istoku Hrvatske većinom oblačan, a temperatura bez izraženog dnevnog hoda, uglavnom između 3 i 7 stupnjeva. Povremeno će padati kiša, češće ujutro i prijepodne, a u gorju može zalepršati i pokoja pahulja. I u središnjoj Hrvatskoj oblačno s kišom. Popodne će oborina prestajati i djelomično će se razvedravati. Mjestimice će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka uglavnom od 2 do 7 stupnjeva.

Prevladavajuće oblačno uz povremene oborine bit će i na zapadu - u gorju su mogući i susnježica i snijeg, a na sjevernom Jadranu lokalno obilniji pljuskovi i grmljavina, pri čemu će jugozapadnjak ujutro okrenuti na sjeverozapadnjak, na otocima i jak.

U Dalmaciji vjetrovito najprije uz jugo i jugozapadnjak, a zatim sjeverozapadnjak, pa i mjestimice jače valovito more. Bit će vrlo nestabilno uz povremenu kišu, lokalno vjerojatno i u obliku jače izraženih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka uglavnom od 10 do 15 stupnjeva, a u unutrašnjosti od 5 do 10 stupnjeva.

Na jugu Hrvatske podjednake vremenske prilike - jak jugozapadni i južni vjetar, odnosno lebić i oštro - puhat će do sredine dana, ponegdje će biti i obilne kiše uz grmljavinu, pa bi i neke rive mogle biti poplavljene", prognozirala je dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Od srijede jaka bura podno Velebita

U srijedu prolazno sunčanije uz mjestimice jaku buru, osobito podno Velebita. U četvrtak će okrenuti na jugo i južni vjetar, umjeren i jak, s kojim dolazi novo naoblačenje i kiša, češća i intenzivnija u petak, ponegdje i obilna, uz grmljavinu.

"Petak i u unutrašnjosti najkišovitiji i najtopliji, ali navečer su, s naglim dotokom hladnog zraka u sjevernim predjelima, mogući susnježica i snijeg. Srijeda pak najstabilnija s hladnim jutrom, ponegdje i mrazom, a u oblačan četvrtak zapuhat će jugozapadnjak i jugoistočnjak te će već ponegdje padati kiša, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

DHMZ je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme u srednjoj i južnoj Dalmaciji.

Foto: Screenshot/DHMZ Foto: Screenshot/DHMZ

HAK: U prekidu više katamaranskih i trajektnih linija

U prekidu je više trajektnih linija i to Split-Vela Lika-Ubli, Sobra-Prapratno, Ploče-Trpanj, Sumartin-Makarska, Sućuraj-Drvenik, a u prekidu su i brojne katamaranske linije, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski auto-klub (HAK). Katamaranske linije u prekidu su: Vis-Hvar-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli - Korčula - Polače - Sobra- Šipanska luka - Dubrovnik, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad, Korčula-Hvar-Split. Brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak plovi bez pristajanja u Srakane Vele i Unije, a brodska linija Vodice-Prvić Šepurine-Prvić Luka-Zlarin-Šibenik plovi bez linije iz Vodica.

Prekinut je promet zbog prosvjeda na državnim cestama: Ilača-Tovarnik (DC46) i Našice-Đakovo (DC515) u mjestu Potnjani.

Zbog prosvjeda: na državnoj cesti DC520 kod kružnog toka promet prema GP Slavonski Šamac je preusmjeren preko Kruševice; prema graničnom prijelazu Županja osobna vozila prometuju obilazno (uz regulaciju i nadzor policijskih službenika), a promet autobusa i teretnih vozila je otežan.

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; Stara cesta kroz Gorski kotar-DC3; Paški most; Krčki most; Most dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Zbog vjetra za sav je promet zatvorena DC8 Prapratno - Zaton Doli (most Ston). Obilazak je županijskom cestom Prapratno-Ston-Zaton Doli.

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 kod čvora Rijeka istok u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat.

Kolnici su mokri i skliski. Mogući su odroni. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

