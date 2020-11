UJEDINJENA OPORBA POKRENULA OPOZIV MINISTRA ĆORIĆA: ‘On je kapetan HDZ-ovske korupcijske reprezentacije’

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka podržala inicijativu jer važnim smatra da cjelokupna oporba ima zajednički cilj – razotkrivanje i borbu protiv korupcije koja, kazala je, ‘ima samo jedno ime, a to je HDZ’

Ujedinjena oporba, i lijevo-liberalna i desna s izuzetkom IDS-a, u petak je u saborsku proceduru uputila prijedlog za pokretanje pitanje povjerenja ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću zbog vjetroelektrane Krš-Pađene i posjećivanja ‘kluba’ Dragana Kovačevića.

Mirela Ahmetović iz SDP-a pojasnila je da tu inicijativu ne pokreću iz hira ni iz politikantskih razloga kako bi to htio prikazati HDZ. “Vrlo su rijetke prilike kada se čitava oporba ujedini. Mi bismo radije raspravljali o drugim stvarima, kako liječnicima dignuti plaće i platiti im prekovremene sate, kako dodatno pomoći poduzetnicima, podignuti neoporezivi dio dohotka ili reformirati javnu upravu i pravosuđe, međutim, ništa oko toga nije moguće dok svi zajedno ne stanemo oko ideje borbe protiv korupcije”, poručila je na konferenciji za novinare.

Ustvrdila je da ne postoji veća afera u koju Ćorić nije umočen i, smatra, njegova politička odgovornost je enormna. “On je kapetan HDZ-ovske korupcijske reprezentacije”, istaknula je Ahmetović.

Navela je niz afera u koje je uključen, od vjetroelektrane Krš-Pađene, imenovanje ravnateljice Nacionalnog parka Krka te posjete ‘klubu’ Dragana Kovačevića, zbog čega je protiv njega Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo postupak, a očekuje da će eskalirati i afera i oko LNG terminala na Krku.

“Ministar Ćorić je od premijera dobio enormno povjerenje, unatoč svim opterećenjima na leđima, da vodi jedno od financijski najvećih ministarstava. HDZ-ov gospodarski program koji je izradio Ćorić u potpunosti se ispunjava – nebriga za okoliš, masne provizije, predaja energetske suverenosti u ruke Mađara samo su neke od vjerodostojnijih točaka u programu za sigurnu Hrvatsku”, poručila je.

Taj čin SDP-a i ostalih oporbenih stranaka je patriotski čin. U HDZ-u kažu da smo mi rušitelji, što iz njihove perspektive i jesmo jer želimo srušiti koruptivni način vladanja vladajućeg establishmenta, zaključila je Ahmetović dodavši da će vladajući morati pojasniti svaku kunu koja je netragom nestala.

Komentirala je iz tvrdnje HDZ-a da su sporni ugovori sklopljeni za vrijeme Vlade Zorana Milanovića, rekavši da ih je potpisao tadašnji ministar Ivan Vrdoljak te da ga Plenković nije kazneno prijavio jer mu je u prošlom mandatu bio ‘superžetončić’, a bio je i stranački kolega Dragana Kovačevića pa je i o njemu Ćorić imao što pričati u famoznom ‘klubu’.

Benčić: Cilj oporbe razotkrivanje i borba protiv korupcije

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka podržala inicijativu jer važnim smatra da cjelokupna oporba ima zajednički cilj – razotkrivanje i borbu protiv korupcije koja, kazala je, ‘ima samo jedno ime, a to je HDZ’. Ustvrdila je da je spornim povlaštenim ugovorima investitorima u vjetroelektranu Krš-Pađene hrvatskim građanima iz džepa izbio minimalno 1,2 do dvije milijarde kuna u sljedećih 14 godina. To je sasvim dovoljno za političku odgovornost ministra, poručila je, bez obzira na to radi li to zbog vlastite koristi i korupcije ili zato što je nesposoban.

Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista upozorio je da Ćorić upravlja vrlo velikim resorom, a kada je riječ o zaštiti okoliša nitko ne govori da kasnimo godinama, ako ne i desetljećima s regionalnim centrima za zbrinjavanje otpada, i s tim imamo probleme u svim županijama. A prirodu, dodao je, štitimo na način kako se štitila 70-ih godina. Što se tiče energetike, umjesto vjetroelektrana, građanima se može kvalitetno pomoći investiranjem i subvencioniranjem cijene energije koja dolazi iz solara, a koji bi se mogli postaviti na svaku kuću, poručio je Zekanović. Nasuprot tome, napomenuo je, milijarde kuna se poklanjaju stranim investitorima za vjetroelektrane koje nisu isplative ni ekološki prihvatljive, a i unakazuju krajolik. Ne postoji ekonomski benefit izgradnje vjetroelektrana, a da se taj novac preusmjerio u izgradnju solara i stimuliralo hrvatske obitelji da ugrađuju solare, situacija bi bila puno povoljnija, istaknuo je.

GLAS-ova Anka Mrak Taritaš zatražila je da premijer Andrej Plenković dođe u Sabor i iznese jasne argumente zašto brani ministra Ćorića jer su on i njegove nepodopštine premijerova odgovornost, a potporu inicijativi na press konferenciji dao je i Dario Zurovac iz Fokusa.