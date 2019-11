UJEDINILI SE KAD IM JE NAJTEŽE: Učitelji i radnici ‘Đure Đakovića’ zajedno štrajkali, pridružio im se i Ivan Vilibor Sinčić

Radnici i prosvjetari su danas došli pred gradsku upravu Slavonskog Broda gdje ih je primio gradonačelnik Mirko Duspara te im dao svoju podršku

Drugi dan zaredom radnici “Đuro Đaković grupe” u prosvjednoj koloni izašli su iz tvorničkoga kruga te su otišli pred sjedište gradske vlasti, a i danas su im se pridružili zaposleni u slavonskobrodskim osnovnim i srednjim školama, koji su također u štrajku.

Neisplata plaća za rujan, blokada žiroračuna tvrtke i nemogućnost financiranja proizvodnje samo su neki razlozi koje radnici ističu kao uzrok nezadovoljstva. Potporu radnicima izrazio je danas i predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić koji se sa suradnicima pridružio prosvjednoj koloni.

Nakon jučerašnjeg prosvjeda do sjedišta županijske vlasti, radnici su danas stigli pred slavonskobrodsku gradsku upravu, gdje ih je gradonačelnik Mirko Duspara uoči sjednice Gradskog vijeća podupro u zahtjevima da se u “Đuri Đakoviću” stabilizira stanje i normalizira proizvodnja.

“Premijer i resorna ministarstva dužni su ne dati milostinju, nego osigurati ono što ste zaradili. Premijer mora imati snagu odrediti banku koja će pratiti ‘Đuru Đakovića’. Vi ste to zaslužili 1991. godine, kada ste bili glavni oslonac našoj vojsci. Upravo zbog toga imate potporu gradske uprave, Gradskog vijeća, ako bude potrebe, i za osiguranje autobusa da popunimo Markov trg i Trg bana Jelačića. Krajnje je vrijeme da se neke stvari odrade kako treba”, rekao je Duspara i zahvalio učiteljima na dolasku i potpori metalcima.

Duspara je podsjetio da se bliži rok i za isplatu plaća za studeni te da su radnici “Đure Đakovića” dovedeni u poziciju da svojoj djeci neće moći kupiti blagdanske darove.

“Ovih dana problem se mora riješiti. Ovdje gori, ovdje danas treba biti ministar, ovdje danas treba biti premijer koji treba reći na koji način treba riješiti problem. Ako banka može dati potporu talijanskim poduzetnicima, ne vidim razlog zašto ne može i hrvatskim. Mi smo članica Europske unije – zašto smo druga liga, uđimo već jednom u prvu ligu”, istaknuo je Duspara i podsjetio da zbog nedostatka obrtnog kapitala u “Đuri Đakoviću” stoje proizvodi u visokom stupnju završenosti.

Nema više razgovora

Uz povike “Ne damo Đuru”, radnici su pozdravili Dusparin govor. “Hvala svima koji se javljaju s potporom, poklonima, novcem. Hvala svima, darujte to potrebitima. Mi ne tražimo milostinju, hoćemo svoje plaće”, rekao je predsjednik Štrajkaškog odbora Ivan Barić.

Na najavu da će ministar gospodarstva doći u “Đuro Đaković grupu” u ponedjeljak, Barić je poručio da nema više razgovora. “Gospodine ministre, što si radio šest mjeseci? Divno pričaš, rezultata nemaš. Uđi među radnike, donesi rješenja”, rekao je Barić.

Nakon toga metalci i prosvjetari su se uputili u gradsko središte, gdje su prekinuli promet, a zatim su se metalci uputili u tvornički krug, a prosvjetari prema školama.

Ministar smatra da tvrtka ima perspektivu

Ministar gospodarstva Darko Horvat rekao je jučer u Bruxellesu kako hrvatska Vlada smatra da “Đuro Đaković” ima perspektivu i radi na tome da osigura dodatnih 70-tak milijuna kuna u obliku državnih jamstava kako bi se osigurao završetak triju ugovora i isporuka gotovo 150 vagona.

“Vrlo jasno i bez fige u džepu smatramo da “Đuro Đaković” ima perspektivu. Potrebno mu je kao prvi korak osigurati kvalitetni menadžment, zatim financiranje i kao treće povezati ga s dobrim i jakim naručiteljima”, rekao je Horvat koji je u Bruxellesu bio na sastanku ministara zemalja članica zaduženih za konkurentnost. Dodao je kako postoji izvor financiranja za još jednu plaću radnicima, ali će zbog blokade računa biti velikih problema kako im zakonski isplatiti plaće.

Račun “Đuro Đaković grupe” je bio blokiran od 30. listopada do 8. studenoga, a zbog neisplate plaća za rujan radnici su bili u štrajku od 24. listopada do 11. studenoga. Nakon deblokade računa i nakon što su svim radnicima isplaćene plaće radnici su 12. studenoga prekinuli štrajk i nastavili raditi. No, nedugo nakon toga, 14. studenoga poslovni računi “Đure Đaković” grupe su ponovno blokirani.

Djelomično financijsko restrukturiranje grupacije započelo je odobrenjem HBOR-ova kredita od 95 milijuna kuna krajem 2018., ali je otežano prestankom financiranja proizvodnje vagona kojih je prema ugovorima trebalo isporučiti oko 150. Horvat je najavio da će tražiti izvješće na što je potrošen taj kredit.

Amerikanci i Austrijanci nude ugovore o proizvodnji

Horvat je najavio da će u srijedu doći poznata austrijska tvrtka Palfinger te da je, prema informacijama Ministarstva obrane, na stolu nova narudžba Patrijinih vozila, njih 19 za koja bi se moglo osigurati avansno finaciranje do 50 posto.

“Također nam je prioriet dogovoriti s američkom vladom jedan dugoročan ugovor temeljem kojega bi ‘Đuru Đakovića’ pretvorili u logistički centar za servisiranje vozila posebne namjene kakva trebaju Hrvatskoj vojsci, a nakon toga za sve zemlje članice NATO-a”, kaže ministar.

