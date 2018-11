UHVATILI GA S DVIJE TABLETE XANAXA PA ZAVRŠIO NA SUDU: Mora platiti 5000 kn kazne i 150 kn sudskih troškova

Policija pronašla kod 25-godišnjaka dvije tablete lijeka za smirenje Xanaxa

Kada je policija kod Virovitice zaustavila vozilo kojim je upravljao 25-godišnji Kristijan, koji je otprije imao problema s opojnim sredstvima, pronašli su mu u novčaniku dvije tablete Xanaxa, vrlo popularnog lijeka za smirenje.

Zbog dvije tablete Xanaxa Kristijan je završio na Prekršajnom sudu. Prvi put je bio oslobođen, međutim nakon što se policija žalila Visoki prekršajni ukinuo je presudu.

Dragovoljno predao tablete

“Kako znamo da otprije ima problema s opojnim sredstvima, rekli smo mu da izađe van i otvori novčanik. On nam je potom dragovoljno predao dvije tablete od jednog miligrama u plastičnoj vrećici rekavši kako je riječ o ibuprofenu kojeg pije poslije nogometa protiv bolova. No, vidio sam odmah da je to Xanax”, ispričao je policajac tijekom ponovljenog suđenja na kojem se Kristijan nije pojavio.

Drugi je put proglašen krivim zbog “nedopuštenog posjedovanja opojnih droga”, piše Podravski. Kažnjen je s 5000 kuna i 150 kuna sudskih troškova.

Ipak, presuda je opet nepravomoćna, tako da se na nju može žaliti. Osuđen je jer je Xanax posjedovao bez liječničkog recepta, a njegova djelatna tvar alprazolam na popisu je opojnih droga.