UHVATILA GA I POLICIJA: Usred dana pisao ustaške grafite; Kandidatu ponovno uništen plakat: ‘Ljudima je nelagodno reći da su Srbi’

Boško Gvero, kandidat za zamjenika župana Osječko-baranjske županije čiji su plakati uništeni, kaže kako ovakvi bespotrebni incidenti štete ugledu Hrvatske, a počinitelje prate kroz cijeli život

Osječka policija uspješno je razriješila slučaj uništavanja predizbornog plakata kandidata Demokratske stranke Srba, Boška Gvere, za zamjenika župana Osječko-baranjske županije.

Jumbo-plakat pored Vukovarske ceste na istočnom izlazu iz Vukovara išarao je, ispisao parolu iz Domovinskog rata i ustaško znakovlje jedva punoljetan 19-godišnji mladić. Dvojica drugih mladića snimljenih prilikom uništavanja plakata, prema iskazu danom policiji samo su promatrala što radi i nisu u tomu sudjelovala. Kao motive što su ga naveli na taj sramni čin mladić je naveo ratno stradavanje člana obitelji i netrpeljivost prema Srbima. Na saslušanju je rekao da je plakat uočio prolazeći ondje.

Policijska uprava slučaj je predala Županijskom državnom odvjetništvu radi ocjene je li ispisivanjem ustaških parola i izražavanjem prijezira prema izbornom kandidatu srpske stranke mladić počinio kazneno djelo širenja mržnje i netrpeljivosti koje se goni po službenoj dužnosti, ili je u pitanju samo uništenje tuđe imovine.

UHVAĆENI: Usred bijela dana veličali NDH u Osijeku, čovjek čiji su plakat pošarali: ‘Autori imaju stila, ali ustaške poruke su nešto sasvim drugo’

Istrgan i novi plakat

Boško Gvero u međuvremenu je postavio novi plakat, no i taj mu vrlo brzo iskidan. Premda uništenje prvog plakata nije prijavio policiji ne želeći dolijevati ulje na vatru i davati povoda za nove izljeve netrpeljivosti, ovoga puta postupio je drugačije.

“Zvali su me čim su to uočili i obavijestili me da će, ako podnesem prijavu, otvoriti istragu o počinitelju, što sam i učinio. Plakat nije skup, stoji nešto više od 250 kuna, no oglasno mjesto sam zakupio za 28 dana i platio ga 4000 kuna pa mi je šteta nanesena već time što se danima nisam oglašavao, dok mi terenski tim nije uspio zamijeniti plakat. Sada ih ponovno moram zvati”, ogorčen je Gvero, ali i tužan zbog problema što ih u odnosu prema srpskoj manjini čine pojedinci:

“Kada se napetosti podižu na takav način, dolazi do incidenata kakvi su se prije nekoliko dana dogodili u Borovu i zbog čega je policija imala pune ruke posla. Takva nedjela poslije se još dugo povlače po pravosuđu, nanose štetu ugledu Republike Hrvatske, a počinitelje prate i obilježavaju dugo kroz život. Što to treba tome mladom čovjeku ili njegovu vršnjaku koji mi je potrgao drugi plakat?”, pita se Gvero i kaže kako ovoga puta od počinitelja namjerava zatražiti i naknadu štete jer ti se ljudi moraju suočiti s vlastitom odgovornošću za svoja nedjela.

“Nisu oni glupi i svjesni su da im ne treba daljnje sukobljavanje sa zakonom, pa takva poruka može i prema drugima djelovati samo ljekovito. Zbog većeg broja incidenata zadnjih dana, policija je pojačala prisutnost u selima s većinskim srpskim stanovništvom pa i u Klisi. Strašno je što mi zbog loše političke klime neki inače dobrostojeći susjedi govore da razmišljaju i o odlasku iz Hrvatske.

I premda mi savjetuju da ostavim ovako potrgan plakat, jer puno govori o odnosu nekih skupina u Hrvatskoj prama nama Srbima, ipak još jednom namjeravam zamijeniti plakat. Ne želim da taj destruktivan čin prekrije pozitivne poruke na plakatu što sam ih odlučio poslati pripadnicima svoje manjine kako bi me podržali na izborima”, priča naš sugovornik i nastavlja:

Ujna od straha ne izlazi na izbore

“Osječki Srbi u većini ne glasaju za manjinsku listu za koju moraju zatražiti poseban listić, nego uzmu samo uobičajene liste. Imam dojam da im je nelagodno identificirati se kao Srbi. Moja ujna od straha godinama ne izlazi na izbore. Ujak je umro 1992. godine od žučnog napada i to u hodniku bolnice! U to ratno vrijeme nitko ga nije ni pogledao i ležao je ondje sve dok nije preminuo.

Otad se ona ne usudi deklarirati kao Srpkinja i zatražiti listić s kandidatima srpske manjine. Kada je ponekad posjetim, samo me stišava da netko ne čuje o čemu razgovaramo. I mnogi drugi slično reagiraju zbog neke svoje traume. Zato sam na plakat i napisao kako je časno biti Srbin, a među najvažnijim ciljevima mi je razbiti takve strahove, jer za njih ipak nema pravog razloga”.