‘Sekski djevojke iz Hrvatske’, naziv je pod kojim su na jednom Youtube kanalu godinama objavljivani video snimci ženskih stražnjica snimljeni diljem Lijepe naše.

Sa sobom na ulicu nosi kameru, potom uhodi zgodne djevojke i žene po cijeloj Hrvatskoj te kamerom fokusira i snima njihove pozadine koje poslije objavljuje na Youtube stranici pod nazivom “Seksi djevojke iz Hrvatske”.

Voajerska nedjela M.Š. raskrinkala je Slobodna Dalmacija koja je prije njihovog brisanja sa stranice, kako pišu, zabilježila i neke odvratne komentare kao što je: “lizao bih je…”.

Pretragom preko Googlea Slobodna je došla do još nekoliko profila na kojima piše isti muškarac koji se primjerice na Facebooku opisuje kao “samostalni projektant, veliki pobornik nudizma”.

Kako bi utvrdili zašto objavljuje video uratke ženskih stražnjica, M.Š. su i kontaktirali telefonom. Pitali su ga je li to on otvorio kanal na Youtubeu, no on im je nakon protupitanja “zašto” kazao da nije, a na pitanje snima li žene i uvlači li im kamere ispod haljina samo je šutio, te potom i poklopio slušalicu. Mobitel je nakon toga isključen.

Na svim snimkama piše da su to djevojke i žene baš iz Hrvatske, samo na jednoj snimci piše da je ‘posuđena’, no sve su sporne snimke nestale ubrzo nakon telefonskog razgovora.

Također, na ime “M….. Š….” su otvoreni profili i na servisima Google plus, te na Twitteru. Također, i na tim profilima se nalaze snimke žena, piše Slobodna.