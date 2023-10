Snimka državnog službenika koji spava na radnom mjestu prije nekoliko godina bila je pravi hit, a navodno je nastala na 9. katu Ministarstva socijalne politike, javlja RTL Danas. Glasine o ovom službeniku idu toliko daleko da je navodno studentima davao karticu za registraciju, da bi izgledalo kao da je na poslu, no on tvrdi da su ga na poslu omalovažavali i uznemiravali. Nisu mu davali zadatke.

Zbog toga je tužio Ministarstvo, pobijedio te mu je dosuđena odšteta od 10.000 eura. Zasad nepravomoćna. U Ministarstvu su odbili komentirati, kao i u Uredu za demografiju.

Pravnica Karolina Gajski kaže da broj takvih tužbi raste. "Tu zapravo sud slobodnom ocjenom odlučuje da li je došlo do šikaniranja radnika. Najčešće je to ogovaranje radnika, davanje zadataka koje je nemoguće izvršiti. Izbjegavanje radnika", dodaje Gajski.

Tužio je i najpoznatiji hrvatski uhljeb, kako je sam sebe nazvao. Duje Bonacci službenik je u Ministarstvu obrazovanja. Kaže da je stavljen na led jer je otkrio 20 milijuna eura teške malverzacije. Tužba mu je, kaže, pri kraju i ide njemu u korist.

Pokrenuo i blog

"U principu su mi svi poslovi oduzeti pa sam ja ostao na plaći, ali bez ikakvog posla. Pa sam ja da približim apsurd te situacije javnosti pokrenuo uhljeb blog", objasnio je Bonacci.

Sindikalist Sever kaže tužite sve i dodaje da radnici debelo pobjeđuju u takvim sporovima.

"Sve dotle dok se ljudi boje, bilo da je riječ o privatnom ili javnom poslodavcu, to će njima prolazi kako žele. No što se ljudi više ustanu protiv toga, što više sindikati stanu iza ljudi, to će biti manje potreba tužiti poslodavce", poruka je Krešimira Severa iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.