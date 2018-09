ČOVJEK KOJI JE DOBIO OTKAZ JER JE VIŠE BIO NA KAVAMA NEGO NA RADNOM MJESTU: ‘Nisam ja jedini, svi piju kavu. Ovo je politička odmazda!’

Dok vrgorački gradonačelnik tvrdi kako ne može izlaziti u susret onima koji ne rade i ne mogu se uskladiti s obezama, jedan njegov sad već bivši zaposlenik tužio ga je zbog otkaza i tvrdi kako ga je dobio zbog odmazde

Gradonačelnika Vrgorca Antu Pranića i Grad Vrgorac tužio je jedan zaposlenik Uprave zbog otkazivanja ugovora o radu. Objavio je to u petak na svom Facebook profilu sam gradonačelnik navodeći kako je otkaz bio rezultat situacije po kojoj je djelatnik “više bio na kavama nego na radnom mjestu”.

Prozvani je Slobodan Granić, bivši koordinator za sport u Domu športova Vrgorac, tajnik Zajednice športskih udruga Grada Vrgorca te bivši predsjednik HSP-a AS Vrgorac. On, dakako, ne dijeli Pranićevo mišljenje i smatra da je njegov otkaz političke prirode.

DOGODILO SE NEZAMISLIVO: Uhljeb dobio otkaz u gradskoj ustanovi jer je ‘više bio na kavama nego na radnom mjestu’

‘Svi piju kavu’

“Svi piju kavu, nisam ja jedini koji popije kavu. I njegovi sljedbenici piju kavu pa njima ne dijeli otkaze. Ovdje se radi o političkoj odmazdi. Pranić je bivši član SDP-a i kada je počeo njegov mandat, krenuo se obračunavati s neistomišljenicima. Prvo sam došao na red ja, kao član HSP-a AS, a poslije mene i predsjednik HDZ-a Vrgorac”, prokomentirao je Granić za Jutarnji list.

U petak je sud u Metkoviću gdje je Granić i podigao tužbu donio prvu, nepravomoćnu presudu po kojoj za pravo daje Gradu. Pranić smatra da je jedina ispravna jer je Granić, kako je pojasnio, tek jednom godišnje organiziraol lokalne sportske teme tre nije imao svoj ured, a plaću od 4000 kuna nije opravdao pa je u racionalizaciji dobio otkaz.

“Imao je godinu dana prilagodbe na naš način rada, međutim njega rad nije zanimao. Ujedno, povećali smo izdvajanja za sportske klubove i to za iznos koji bi inače morali izdvojiti za njegovu plaću”, ističe Pranić te dodaje da to nije jedini takav slučaj u javnim gradskim ustanovama.

Političko pitanje

Kad je o politici riječ, Pranić ističe kako je po dolasku na vlast zatekao katastrofalno stanje s tek jednim projektom, previše zaposlenika, i ustanovama čiji rad niej bio usklađen propisima. Tada je, između ostalog, otpustio 25 posto djelatnika, ali kaže da na tome ne namjerava stati.

“Znam da će to dovesti do neugodnih situacija i ružnih pogleda, ali netko to mora napraviti. Ovo nema nikakve veze s politikom”, tvrdi Pranić.

Granić je, pak, za Jutarnji kazao da su za gradonačelnika uhljebi samo oni djetanici koji ga ne slijede. “Ja imam 62 godine, deset godina bio sam na poziciji koordinatora sporta, pa da mi nije mogao prići i razgovarati sa mnom, ponuditi da radim samo četiri sata dnevno ili na nekom drugom radnom mjestu. Ne, on se mora riješiti svakoga tko nije njegov. Kada je dao otkaz predsjedniku HDZ-a i ugasio gradsko kulturno središte, znate što je napravio? Osnovao je Centar za kulturu i stavio svoje ljude”, kazao je Granić najavljujući žalbu na presudu.