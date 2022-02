Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat uhićen je jer je od svoje pomoćnice Ane Mandac zahtijevao da bespovratna sredstva programa “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacinalnih manjina” za tu godinu, pogoduje određenim osobama, neslužbeno doznaje Jutarnji.

USKOK ga sumnjiči da je tražio da se novac dodijeli osobama za koje je osobno bio zainteresiran, ali i onima za koje su to od njega tražili bivši ministar Tomislav Tolušić. Državni tajnici Velimir Žunac i Katica Mišković, ali i aktualni potpredsjednik Vlade Boris Milošević od Ane Mandac su tražili isto.

Sredstva su tako dodijeljena gospodarskim subjektima koji na to nisu imali pravo. USKOK navodi kako su Horvat i Mandac toga bili svjesni, jer su ih na to upozoravale stručne službe. Oni su s tom činjenicom upoznali i osobe koje su od njih zahtijevale dodjeljivanje novca, piše Jutarnji.

Novac su ipak dobili, a time je državni proračun oštećen za više od 2.6 milijuna kuna.

Ministar Aladrović nezakonito zapošljavao dok je bio na čelu HZMO-a

Jutarnji također doznaje kako ministar Josip Aladrović nije obuhvaćen ovim dijelom istrage, no USKOK ga istražuje zbog dva nezakonita zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje iz 2018. godine, kada je bio čelni čovjek HZMO-a.

Sumnjiči ga se da je nezakonito zaposlio jednu osobu na zahtjev Darka Horvata te uz posredovanje Ane Mandac, dok je drugu zaposlio pritom joj pogodujući. I to je učinio na zahtjev Ane Mandac, navodi Jutarnji.

Plenkovića zanima 'zašto je DORH to baš sad odlučio raditi

U Vladi je održan hitan sastanak zbog jutrošnje akcije policije i USKOK-a u kojoj je priveden ministar graditeljstva Darko Horvat.

"Očekujem da se sada uvidi da DORH radi neovisno o Vladi, ali me zanima i objašnjenje zašto su baš sada odlučili to raditi. Pozivam DORH i glavnu državnu odvjetnicu da objasne o čemu se tu radi. Uhićenje ministra koji je još na dužnosti je dosad, koliko znam, bio uhićen samo još jednom. Očekujem da objasne i podastru dokaze o tome, vjerujem da oni rade profesionalno i nepristrano, pa tako trebaju izvijestiti i javnost, a ne da to radimo mi", rekao je premijer Andrej Plenković i dodao da je većina stabilna.