Bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac, u srijedu je uhićena po nalogu Europskog javnog tužitelja.

Novinar Andrej Dimitrijević i njegove kolege s portala Telegram prije dvije su godine i otkrili aferu Softver zbog koje je Žalac uhićena.

"Dugo je bila tišina, do prije nekoliko tjedana kada smo objavili informaciju da se za to zainteresirao OLAF i da je tu nešto drugo posrijedi s obzirom na to da USKOK nije detektirao nikakve probleme. Mene je možda malo iznenadilo, ali to je možda zato što sam navikao na hrvatski sustav", rekao je Dimitrijević za RTL Direkt.

'Tražili su me dodatnu dokumentaciju'

"Ne znam što su razmišljali dvije i pol godine… Nakon što sam napisao tekst, osobno sam se obratio OLAF-u, sastavio sam tekst, pritužbu, ovo su vam činjenice, ovo su dokazi, molim vas da provjerite. Onda su se javili natrag i tražili nekakvu dodatnu dokumentaciju, odgovor Ministarstva regionalnog razvoja i slično. Pa sam im to poslao."

Kaže kako u slučaju Ampelosa, treba kontaktirati USKOK da objasne kako takve prijevare funkcioniraju:

"Jer ono što sam ja primijetio to je da dosta tih nekakvih malih tvrtki se osniva od tih nekakvih velikih tvrtki koje redovno dobivaju poslove pa onda te novonastale male tvrtke koriste te svoje bivše tvrtke kao neki paravan. Onda se oni zajedno jave na natječaj, a zapravo je tu još neki bivši radnik koji radi u ministarstvu ili gdje već ili su u dogovoru i jednostavno se slože specifikacije, a nama svima ostalima koji smo izvan toga izvan IT-ja možda u toj mjeri ne razumijemo te specifikacije.

Što će biti sa Žalac?

Pa ne razumije ih nitko osim tih ljudi, a kamoli netko tko istražuje u USKOK-u koji nije dovoljno isto informatički potkovan da može shvatiti takvu prijevaru. Ja mislim da je tu zadnjih godina bilo nevjerojatno puno namještenih natječaja koje zapravo nitko nije mogao otkrio ranije jer jednostavno nemamo razumijevanje za to."

Kaže kako ne bi nagađao što će točno biti s Gabrijelom Žalac: "Mislim da će dosta toga što će se s njom događati, vjerojatno ovisiti o tome hoće li ona ostati u Predsjedništvu HDZ-a."