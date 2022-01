''Ja ih pozivan da dođu na kavu u Banske dvore, pa da me malo upoznaju'', poručio je premijer Andrej Plenković onima koji su ga izvrijeđali na društvenim mrežama. Jedan je rekao da bi premijera trebalo gađati trulim jajima, a drugi je Plenkovića usporedio s pavijanom, nakon čega su obojica uhićeni.

No, 49-godišnjak iz Zadra i 72-godišnjak iz Briševa Plenkovićevu "lulu miru" nisu prihvatili.

''Ja to nisam doživio kao ponudu, nego čisto kao jedan govor na televiziji, neformalni dakle. To nije poziv, kao prvo. A drugo, koliko sam ja razumio, on tvrdi da ćemo mi promijeniti mišljenje. Jer, za pet minuta ne znam kakav on mora biti sugestivan govornik da bi on nekoga uvjerio za 5 -10 minuta da promijeni o njemu mišljenje'', rekao je za RTL Danas Mladen Ćustić iz Briševa.

''Lijepo od njega, cijenim to, ali recimo za 15 godina da se nađemo. Ja živ, a on na svom mjestu i neka upravlja Europskom unijom. Ja mu želim da bude, kako se zove glavni, da zamjeni Ursulu van der Leyen i da me ugosti u Bruxellesu. On bi bio sretan, a i ja bi bio sretan da poživim tih 12 do 15 godina'', izjavio je Hrvoje Vrkić iz Zadra.

Njega kao bivšeg branitelja brine velika smrtnost u braniteljskoj populaciji. ''Hrvatski branitelji svaki tjedan, svaki mjesec umiru na desetine, razumijte? Najviše branitelja umire od 52. do 58. godine i to je veliki problem'', upozorio je Vrkić.

Sociolog tvrdi - postupanje policije bilo je pretjerano

Zadarski sociolog smatra da je postupanje policije bilo pretjerano. ''To je i napad na slobodu govora, prije svega. Tako da zaista jedna pretjerana, nepotrebna i rekao bih po društvo opasna reakcija policije'', sociolog Sven Marcelić. Reakciju predsjednika Vlade smatra pogrešnom.

''On uopće ne bi trebao zvati ljude koji su ga vrijeđali. On bi zapravo trebao zapravo trebao pozvati na kavu ljude u zadarskoj policiji i objasniti im zašto sljedeći put ljude tako ne bi trebali privoditi'', kazao je Marcelić.

Dvojici Facebook komentatora prijeti kazna do tisuću kuna ili zatvorska do mjesec dana, a obojica poručuju da se ne boje odlaska u zatvor.