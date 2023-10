Policija je uhvatila muškarca za kojeg se vjeruje da je pobjegao s mjesta prometne nesreće rano jutros na autocesti kod Gospića, a kako Hina saznaje još se utvrđuje je li on bio za upravljačem kombi vozila pod kojim je smrt zadesila dvoje motociklista

"U prostorijama Policijske uprave ličko-senjske nalazi se na ispitivanju muškarac za kojeg se smatra da je bio sudionik prometne nesreće te da je napustio mjesto nesreće“, rekla je Hini glasnogovornica Maja Brozičević.

Foto: Nikola Mraovic/PIXSELL

Na pitanje sumnjiči li ga se da je prouzročio prometnu nesreću Brozičević odgovara da će se više informacija znati nakon očevida, koji još traje, ali da može potvrditi da se sada utvrđuje je li uhićenik bio za volanom kombija.

Nekoliko sati nakon nesreće pojavio se 22-godišnjak s područja Otočca u prisustvu dvojice zadarskih odvjetnika i pokucao na vrata Policijske postaje u Gospiću i rekao da je on taj kojega traže, piše Jutarnji list. S obzirom na to da je riječ o mladiću s podebljim policijskim dosjeom, pogotovo prekršajnim, policija propituje njegovo priznanje. Jutarnji dodaje kako u trenucima dok je mladić razgovarao s policajcima nije bilo moguće potvrditi je li on bio vozač, ili samo putnik u kombiju, ili možda čak nije ni u kakvoj vezi s prometnom nesrećom, već možda štiti treću osobu, vozača.

Foto: Nikola Mraovic/PIXSELL

24sata piše da su bila ukupno tri kombija. Prvi koji je udario u motocikl i ubio dvoje ljudi, a ostala dva su bila s prvim. Vozili su se po autocesti. Kad je bila prometna nesreća, vozač prvog kombija uskočio je u drugi i dali su se svi u bijeg, govori svjedok same nesreće.

Kombi ogulinske registracije je vlasništvo 26-godišnjakinje iz Saborskog, a motocikl ima zadarsku registarsku oznaku i u vlasništvu je državljanina Nepala. Identitet poginulih s tog motocikla još se utvrđuje.

Foto: Nikola Mraovic/PIXSELL

Iz Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu, koje rukovodi očevidom, su izvijestili da se osim očevida poduzimaju i druge dokazne radnje za prometnu nesreću koja se dogodila oko 4.30 sati kod 186. kilometra auto-ceste A1, nedaleko čvora Gospić u pravcu Splita, a u kojoj su smrtno stradale dvije osobe.

Foto: Nikola Mraovic/PIXSELL

"Poduzimaju se dokazne radnje i prikupljaju podaci radi utvrđivanja svih okolnosti nastanka prometne nesreće i utvrđivanja svih sudionika", stoji u kratkom priopćenju uz napomenu da će po završetku očevida objaviti priopćenje o provedenim radnjama.

Kako doznaje RTL uhićeni je otprije poznat policiji te ima preko 50 kaznenih djela. Očevid nesreće je trajao punih 12 sati. Uvjeti nisu bili dobri i padala je kiša. Zna se da je vozač kamiona udario motocikl, no još uvijek se ne zna kojom je brzinom vozio. Na motociklu su bila dva državljanina Nepala, no njihov identitet još uvijek nije potvrđen. Kombi je registriran na mlađu žensku osobu, no u policiju se javio 22-godišnjak da stoji iza nesreće. Policija ga mora ispitati jer naravno postoji sumnja da nekoga štiti. Oni koji su se među prvima našli na mjestu nesreće kazali su kako su prizori bili zastrašujući, da je kamion doslovno vukao motor jedno 300 metara.

