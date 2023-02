Hrvatski državljani koji su još jednom uhićeni u Zambiji pod optužbom da su pokušali trgovati djecom koju su posvojili u Kongu, bit će pušteni da se brane sa slobode. Jutarnji list piše da je svaki položio jamčevinu u izbosu od 1000 dolara, ali da moraju pronaći i 16 zambijskih državljana koji će jamčiti za njih.

Danas ih je pokušao posjetiti veleposlanik Republike Hrvatske u Egiptu Tomislav Bošnjak, ali zatvorske vlasti dozvolile su mu tek kraći susret s uhićenima.

Trebaju im jamci iz 'renomiranih organizacija'

''Zambijske vlasti postrožile su primjenu pravila za posjete hrvatskim državljanima za sve osim njihovih odvjetnika branitelja'', kazali su u Ministarstvu vanjskih poslova.

Nova sutkinja u postupku prošli je utorak pustila svih osmero da se brane sa slobode uz nekoliko uvjeta - uplatu jamčevine od oko 1050 dolara po osobi, predaju putnih isprava Uredu za imigraciju te reguliranje privremenog boravišta u Zambiji do novog ročišta zakazanog za 1. ožujka.

Izgleda da će morati pronaći i jamce koji, prema pisanju tamošnjih medija, moraju biti zaposlenici renomiranih organizacija, štogod to značilo.

Optužena i zapolsenica zambijske imigracijske službe

Uz njih osmero, sada je optužena i viša imigracijska službenica u zračnoj luci u Ndoli, Gloria Sondoyi Sakulenga. Nju se tereti da je 7. prosinca 2022. pokušala prodati četvero djece unutar teritorijalnih granica Zambije u svrhu iskorištavanja. I ona se izjasnila da nije kriva.

Ona i osmero hrvatskih državljana optuženi su za pokušaj trgovine djecom prema zambijskom Zakonu protiv trgovine ljudima koji je prošle godine dodatno pooštren pa je za osobe koje trguju djecom s namjerom da ih iskorištavaju predviđena kazna zatvora od minimalno 30 godina do doživotne kazne zatvora. Nešto su blaže kazne za pokušaj trgovine djecom, što se Hrvatima stavlja na teret, a za to je predviđeno od 10 do 20 godina zatvora.

Hrvatski državljanin obolio od malarije

A, kako javlja 24sata, malarija se ponovno pojavila među hrvatskim državljanima koji su u zatvoru u Ndoli. Jedan od njih je obolio od malarije, dok ih je četvero ranije imalo istu.

Prema pisanju 24sata pronašli su im jamce te se čeka da ih puste van.