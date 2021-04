UGP KRITIZIRAO VLADU: ‘U Nacionalnom planu oporavka najvjerojatnije nema ništa što bi moglo spasiti hrvatsko gospodarstvo’

Udruga Glas poduzetnika kritizirala je Vladu zbog Nacionalnog plana za oporavak i otpornost u kojem, prema njihovim riječima, nije sudjelovala stručna i zainteresirana javnost i u kojem nema naznaka reformi ili novih projekata, već samo financiranje nedovršenih

Udruga Glas poduzetnika u petak je poslala priopćenje u kojem zamjera Vladi što u izradu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) nije uključila stručnu i zainteresiranu javnost. Smatraju da je u javnost izašao dokument koji i dalje skriva najvažnije podatke te da su u njemu i stari nerealizirani projekti, javlja N1. U priopćenju Udruge navodi se da Vlada i dalje skriva NPOO te da u njemu najvjerojatnije nema “ništa što bi moglo spasiti hrvatsko gospodarstvo”.

Podsjećaju kako Vlada konstantno ističe da je Hrvatska dobila značajna financijska sredstva u usporedbi s ostalim državama Europske unije te dodaju da ranije pristigla sredstva iz EU nisu došla zbog toga što je Hrvatska imala odlične pregovarače.

“Naprotiv, razlog je to što smo jedna od najnerazvijenijih država Europske unije koja je ujedno imala i jedan od najvećih padova BDP-a koji je izazvan pandemijom. Treba istaknuti i da prema predviđanjima EU-a imamo najnižu projekciju rasta”, kažu u UGP-u i tvrde da su to razlozi zbog kojih je Hrvatska dobila značajna sredstva. Dodaju da to Vlada nikako ne bi trebala gledati kao uspjeh.

“Uspjeh Vlade može biti jedino ako pametno iskoristi odobrena sredstva, a to neće biti moguće ako u strateško planiranje ne uključi zainteresiranu javnost”,stoji u priopćenju UGP-a.

Novac za stare projekte

Prema sažetku dokumenta koji je objavljen, zaključuju da će većina sredstava biti usmjerena na projekte koji su već trebali biti sufinancirani sredstvima iz višegodišnjeg financijskog okvira 2014-2020, ali se “zbog uobičajenih hrvatskih birokratskih boljki” većina projekata nije pomakla dalje od izrade projektne dokumentacije. “S obzirom da se projekti ugovoreni u sklopu NPOO-a moraju završiti do 2026. godine, upitno je hoće li se investicije koje se nisu uspjele realizirati u prethodnih sedam godina moći kvalitetno provesti u tako kratkom roku”, kažu u UGP-u.

Vladi zamjeraju i to što u gospodarske Vlada ubraja i projekte javnih i državnih tvrtki kao što su Hrvatske željeznice i Hrvatske ceste. “Većina sredstava ne ide mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji dokazano jedini mogu biti pravi zamašnjak prema gospodarskom oporavku”, ističe se u priopćenju UGP-a.

UGP je skeptičan i oko Vladine najave da će predložene investicije stvoriti 100.000 radnih mjesta, jer, prema onome što je dosad objavljeno, ne vide se nikakve reforme, već neostvareni projekti za koje su ministarstva sada tražila novac namijenjen oporavku.

600 milijuna € do kraja godine

Vlada je u srijedu predstavila sažetak NPOO-a od 2021. do 2026. godine, koji sadrži prijedloge projekata u šest područja ukupne vrijednosti 49,08 milijardi kuna. Od toga je 54 posto namijenjeno projektima u gospodarstvu, 15 posto u obrazovanju, znanosti i istraživanju, 12 posto obnovi zgrada, 10 posto javnoj upravi i pravosuđu, pet posto zdravstvu i četiri posto tržištu rada i socijalnoj zaštiti.

Sve države EU-a, pa tako i Hrvatska, obvezne su poslati svoj nacionalni plan oporavka i otpornosti na usvajanje u Europsku komisiju do kraja travnja ove godine. Prema europskoj regulativi, predviđeno je da se prva sredstva u iznosu od 10 posto financijskog doprinosa za svaku državu EU isplate nakon usvajanja, odnosno odobrenja Plana oporavka i otpornosti. Za Hrvatsku bi to značilo oko 600 milijuna eura u drugoj polovici ove godine.

