UGOSTITELJIMA JE PROMET PAO ZA 60 POSTO: ‘Dobro je što radimo, ali za oporavak trebamo niži PDV i kredite’

Pomoćnik ministrice turizma i sporta Robert Pende na Forumu je da se za likvidnost i očuvanje radnih mjesta pripremaju mjere, ali i da se u pandemiji u Ministarstvu turizma i sporta razmišlja više o budućnosti nego sadašnjosti

Zagrebački ugostitelji poštuju propisane epidemiološke mjere, zadovoljni su što među rijetkima u Europi mogu i raditi, ali promet im je i dalje u padu za oko 60 posto te se slažu da im treba niža stopa PDV-a na piće, kao i nove kreditne linije za opstanak i oporavak od koronakrize.

Zaključci su to 8. foruma zagrebačkih ugostitelja koje je ispred organizatora – Foruma Udruženja ugostitelja Zagreba iznio njegov predsjednik Franz Letica.

Ugostitelji su po njegovim riječima zadovoljni što su i ove godine mogli organizirati Forum, pa makar virtualno, ali s brojnim domaćim i stranim stručnjacima iz raznih segmenata turizma i ugostiteljstva, kao i predstavnicima ugostiteljskih udruženja, komora i drugih.

‘Nadamo se i cjepivu i da će proljeće donijeti ponovo turiste u Hrvatsku’

“Svjesni smo kao i drugi da će oporavak od koronakrize biti težak i dugotrajan i da je neizvjesno kada će do toga doći, zbog čega bi ugostiteljima uz mjere za očuvanje radnih mjesta znatno pomoglo i snižavanje PDV-a za vino, pivo i sokove sa 25 na 13 posto, koliko je i na hranu, a možda i niže, jer je to već dalo rezultata u drugim zemljama. Uz to, hitno nam trebaju i nove kreditne linije HAMAG-a i HBOR-a”, poručio je Letica.

Pohvalio je Grad Zagreb, koji im je izašao ususret oslobađanjem od komunalne naknade, plaćanja naknade za terase i drugih, ali i “Adventom”, koji će, iako u puno manjem obujmu nego prije, ipak osigurati, kako je kazao, oko osam tisuća radnih mjesta zimi.

“Nadamo se i cjepivu i da će proljeće donijeti ponovo turiste u Hrvatsku, kao i da će nam pomoći europski novac za koji moramo imati i projekte usmjerene prema reformama hrvatskog turizma, da ga se dogradi i da od njega više zarađuje. U to ide i da Hrvatska postane više nego sada prepoznata i po svojoj gastro ponudi, namirnicama i vinima, ali i kao destinacija zdravlja i sigurnosti”, kazao je Pende.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak na konferenciji za medije u sklopu Foruma naglasio je da trenutna epidemiološka situacija u zemlji na žalost nije dobra, kao ni kod drugih europskih zemalja.

Capak: Zasad se ne razmišlja o zatvaranju ugostiteljskih objekata

“U Hrvatskoj danas imamo iznad tri tisuće novooboljelih, više je onih koji trebaj hospitalizaciju i to opterećuje zdravstveni sustav. Činimo sve da što manje ljudi umre, i u takvoj situaciji razmišljamo što možemo još učiniti da se mjerama zaustavi širenje zaraze, ali za sada ne i o zatvaranju ugostiteljskih objekata”, kazao je Capak, dodajući da ipak, “ne može isključiti da će se neke buduće mjere odnositi i na ugostiteljske objekte”.

Podsjetio je da je Hrvatska imali najbolju turističku sezonu na Mediteranu ovog ljeta, kao i da su ugostitelji cijelo vrijeme, kao i hoteli, poštivali sve mjere i nijedan nije imao karantenu.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Zvonimir Šostar istaknuo je očekivanje da će za Advent sve biti u redu koliko može, da će se svi pridržavati mjera, te da vjeruje da će prihod biti na razini od oko 30 posto lanjskog.

Predsjednik Ceha ugostitelja HOK-a Joso Smolić poručio je pak da svi trebaju biti odgovorni i da je najvažnije nastaviti raditi i sačuvati radna mjesta, pri čemu je i apelirao na državu i banke da pomognu i da ugostitelji obrtnici dođu do jeftinijeg novca jer bez toga neće moći održati biznis.

‘Pred nama je maraton za opstanak’

Ispred Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK Dražen Boban kazao je da su mjere Vlade dobrodošle, ali da je sada situacija loša jer rijetki gosti dolaze u restorane, a slično je dodao i predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak iznijevši da je pad prometa u ugostiteljstvu u Hrvatskoj od početka ove godine 40 do 50 posto, a u nekim županijama poput Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske i veći, i do 80 posto.

“Pred nama je maraton za opstanak i oporavak koji neće biti moguć bez pomoći vlade, banaka, novih povoljnih kredita i mjera za radna mjesta. U vrhuncu sezone zapošljavali smo do 70 tisuća ljudi, sada je to oko 45 tisuća, a može se očekivati i da će ih do svibnja biti i manje jer teško da će svi moći živjeti od 4.000 kuna nego će ili u druge sektore, na gradilišta, ili u inozemstvo i tu će Hrvatska opet gubiti”, upozorio je Medak.

Zbog svega smatra da je iznimno važno imati strategiju turizma, ali i da ju treba napraviti zajedno sektor s resornim Ministarstvom, za što je potrebna i bolja međusobna komunikacija, koju pak imaju sa Državnim inspektoratom.

To je potvrdila i načelnica sektora za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu Državnog inspektorata Jasenka Štiglec, iznoseći i da je u oko tisuću inspekcija bilo samo 13 povreda propisa i mjera, većinom oko prekoračenja radnog vremena iza 24 sati,.

“Možemo biti zadovoljni što su se ugostitelji ipak prilagodili novom načinu rada”, zaključila je Štiglec.