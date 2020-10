UGOSTITELJI ZBUNJENI KORONA REDARIMA: ‘To je apsurd! Trebali su biti samo na svadbama, a Stožer ih je nametnuo svima’

‘Naš je prijedlog bio da Covid redari budu samo na svadbama te da njih treba osigurati ugostiteljski objekt, a Stožer je sam odlučio te iste redare nametnuti svima’

Iz Nacionalne udruge ugostitelja komentirali su za 24sata nove preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) prema kojima, između ostalog, koronaredari moraju u ugostiteljskim objaktima paziti na poštivanje epidemioloških mjera ako ima više od 50 ljudi, a maske su obavezne i za radnike i za goste.

“To je apsurd. Naš je prijedlog bio da Covid redari budu samo na svadbama te da njih treba osigurati ugostiteljski objekt, a Stožer je sam odlučio te iste redare nametnuti svima. Pa kakvog to smisla ima, tko će sve to organizirati? Znači li to da u ovoj krizi moramo zapošljavati nove ljude? Puno pitanja, a malo odgovora. Ne dolaze u obzir, to je van pameti”, poručili su za 24sata.

'Posljednji čavao u lijesu'

Ugostitelji koje je kontaktirao 24sata tvrde da im nisu jasne nove upute te da još nemaju koronaredate, kao i da ih smatraju besmislenim i beskorisnim. S njima se slažu i u Udruzi ugostitelja. “Ako ćemo morati imati razmak između gostiju veći od tri metra, što će biti s onim lokalima koji imaju malu kvadraturu prostora. Kakve je tu računica. Ionako krpamo kraj s krajem, a ovo će biti posljednji čavao lijesu nas ugostitelja. Mjesecima poslujemo s gubicima”, kažu iz Udruge koji smatraju da su mjere iracionalne.

“Kakva je tu logika ako svaku večer imate okupljanje stotina mladih ljudi ispred HNK-a i nikome ništa, a nas se ugostitelje smatra glavnim izvorima zaraze. Uz to, pripremaju nam se i astronomske kazne za tuđe nepoštivanje mjera. Kako mi ugostitelji možemo natjerati nekoga da stavi masku, pa nismo mi represivni aparat. Na kraju krajeva, to se može i zloupotrijebiti, pa ako se nekome prohtje može otići kod konkurencije bez maske, a vlasnik ni kriv ni dužan dobije kaznu i u ovo vrijem je to ključ u bravu”, upozoravaju iz Udruge.

Naglašavaju da zbog epidemije imaju oko 60% pada prihoda u odnosu na lanjsku godinu, a mnogi su prepolovili broj radnika. “Kako očekujete da će netko praviti svadbu, a ne može se plesati. Jasno je da će otkazati, ali tu se onda otkazuju i sala, catering, glazba, fotograf, razni dobavljači. Pa računajte koji su to gubici”, kažu i dodaju da su svjesni epidemije, ali upozoravaju da je nužno pronaći neko rješenje jer će do proljeća preko 50% ugostitelja staviti ključ u bravu.

