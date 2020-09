UGOSTITELJI U DALMACIJI ZATVORILI LOKALE: ‘Ugroženo je 60.000 radnih mjesta. Ne tražimo milostinju, trebamo kredite, ali nam nisu dostupni’

‘Ovime pozivamo Vladu da ima sluha i na jedan dijalog da nam pomogne osigurati sredstva za rad koja mi želimo kupiti’

Ugostitelji u Hrvatskoj negoduju te žele smanjenje stope PDV-a kako bi osigurali opstanak svojih firmi te očuvanje radnih mjesta. Tako je Jelena Tabak iz Udruge ugostitelja Split za N1 pojasnila zašto danas oko podneva nigdje na Rivi, kao ni skoro u cijelom gradu, nije bilo moguće sjesti pa popiti kavu. Bila je to protestna akcija splitskih ugostitelja za spas sektora, a svoj protest označili su natpisima da ne rade usred dana.

“To smo učinili iz razloga što ne želimo uprihoditi promet uz ovako visoke stope PDV-a. Imamo najveće stope PDV-a u EU. U krizi izazvanom epidemijom korone jedino kod nas nisu se smanjile stope PDV-a kako bi se spasila radna mjesta. Tek u rujnu smo dobili rješenja za plaće za šesti mjesec. Plaće smo isplaćivali mi našim radom”, kazala je Tabak za N1.

Najveći problemi

Tabak je nabrojala i par glavnih problema pa navela da im krediti za likvidnost nisu dostupni i da komercijalne banke imaju svoje razloge zašto su ugostitelje stavile u kritičnu skupinu. Objašnjava da je to usko vezano s PDV-om i da su upravo oni rizična skupina.

“Ovime pozivamo Vladu da ima sluha i na jedan dijalog da nam pomogne osigurati sredstva za rad koja mi želimo kupiti. Da nam se i osiguraju krediti za likvidnost, poslije toga svejedno se treba smanjiti PDV kako bi te kredite povećali. To bi redom uključivalo vina, pivo, kavu, sokove… Riječ je o 60.000 radnih mjesta na nacionalnom nivou”, rekla je Tabak.

Njezina procjena jest da se ovoj akciji odazvalo 95 posto ugostitelja u Splitu, ali da su sudjelovali i njihovi kolege s Brača, Hrvara, iz Sinja, Trilja, Šibenika, Zadra i Dubrovnika.

‘Ne tražimo nikakvu milostinju, niti želimo tuđi novac’

Kako navodi N1, više od tisuću ugostitelja iz cijele Dalmacije danas je s početkom u 11 sati i 56 minuta, u sklopu akcije “4 do 12”, na sat vremena prestalo posluživati goste u svojim objektima kako bi upozorili na teško stanje u kojem se našla njihova struka. Akciju su inicirali iz Nacionalne udruge ugostitelja i Udruženja ugostitelja Split, ali se proširila na Zadar, Šibenik, Dubrovnik i druge dalmatinske gradove i mjesta te je u potpunosti uspjela. Ugostitelji su se odlučili na takvu akciju budući da je zbog pandemije koronavirusa, kažu, ugrožen opstanak samog ugostiteljstva te brojnih radnih mjesta o kojima samo u Dalmaciji ovise deseci tisuća zaposlenika i članova njihovih obitelji. Akcija je osmišljena kao nastavak nedavne akcije ugostitelja Istre i Kvarnera s istim ciljevima, samo što se ovaj put ne zove „5 do 12“ nego „4 do 12“, kako bi se upozorilo na činjenicu da vrijeme za djelovanje nadležnih institucija protječe te će uskoro biti prekasno, govore ugostitelji.

“Zadovoljna sam što su se ugostitelji odazvali u ovako velikom broju, ali i još zadovoljnija što su naši gosti prepoznali važnost akcije i prihvatili s razumijevanjem naše razloge zbog kojih smo ih prestali posluživati na 60 minuta. Naši zahtjevi mjera potrebnih za očuvanje radnih mjesta i sprečavanje kolapsa gospodarstva su jasni – obustava naplate PDV-a do 1.3.2021., trajna preferencijalna stopa na hranu – što po Zakonu o hrani uključuje jelo, kavu, pivo, sokove, vodu i vino – od 13% ili 10%, pristup kreditnim linijama HAMAG BICRO-a za likvidnost te HBOR-a za investicije”, rekla je Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja Split.

Svoje objekte je zatvorila velika većina ugostitelja u Dalmaciji. Samo u Splitu zatvoreno je više stotina lokala, u Zadru s okolicom njih više od dvije stotine – u Zadru, kao i u Hvaru, otvoreni su ostali jedino objekti lokalnih čelnika Hrvatske obrtničke komore, koja iz potpuno nerazumljivih pobuda guši inicijative svojih članova. Ugostitelji naglašavaju kako je sezona bila bolja nego u drugim mediteranskim zemljama, ali ne i dovoljna kako bi se premostilo jaz nastao potpunom karantenom na proljeće, padom broja turista te naprasnim završetkom sezone zbog zatvaranja granica drugih država.

“Ne tražimo nikakvu milostinju, niti želimo tuđi novac. Tražimo samo da nam se omogući zaduživanje kako bismo preživjeli do iduće sezone te da nas se u jednoj mjeri rastereti od poreznog opterećenja kako bismo posuđeno mogli platiti. Tu je još niz mjera kojima bi nam se moglo pomoći na razini lokalnih samouprava, od rasterećenja poreza na potrošnju do umanjenja koncesijskih naknada, ali ključne mjere koje će pomoći svim ugostiteljima – PDV i dostupnost sredstava za likvidnost i investicije – moraju se riješiti na državnoj razini”, kaže Jelena Tabak.

