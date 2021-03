‘Prihodi su nam pali oko 60 posto, dakle za mjesec ožujak prihodi su u odnosu na 2019. godinu manji za 60 posto. Nama je hladni pogon ogromni trošak’, rekao je Medak

U organizaciji inicijative Prava i slobode u subotu su u pet hrvatskih gradova održani prosvjedi protiv epidemioloških mjera, na kojima je više tisuća građana tražilo ukidanje obaveze nošenja zaštitnih maski.

Na taj se način Hrvatska pridružila prosvjedima koji su se u subotu održavali u 40-ak država diljem svijeta, nazvani “Svjetska povorka za slobodu, mir i demokraciju”. Premda pojedinci već idućeg vikenda najavljuju identična okupljanja, okupljanja koja su se dana zbila od juga do istoka Hrvatske Nacionalni stožer nije komentirao, a potvrdili su tek da će u svakom pojedinom gradu prijaviti organizatora prosvjeda.

‘Nismo za širenje laži i ugrožavanje ičijeg zdravlja’

U veljači su protiv mjera prosvjedovali i ugostitelji, a Udruga Glas poduzetnika dobila je kaznu od 30 tisuća kuna zbog prosvjeda. Ugostitelj Marin Medak gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je rekao kako podržava prosvjede. “Nismo za širenje laži i ugrožavanje ičijeg zdravlja. Treba se pridržavati mjera. Podržavamo prosvjede, ali na kulturan i normalan način”, istaknuo je Medak.

Pojašnjavajući kako trenutno funkcioniraju ugostitelji, rekao je da se ugostitelji pridržavaju mjera i svega propisanog odlukama. “Na žalost, sve dok država nama ne bude sufinancirala Covid redare, dogodit će se da neki gosti primaknu stolove i stolce, a mi to ne možemo kontrolirati. Ne možemo zabranjivati gostima da stave stolice na određeno mjesto.

Otežani uvjeti rada

Na žalost, moramo raditi u ovim uvjetima. Sigurno ima pojedinaca koji se ne pridržavaju mjera, ali na žalost ugostitelji imaju osjećaj da će umrijeti od gladi, a ne korone, tako da moramo razumjeti i one koji se ne pridržavaju mjera”, istaknuo je. Objasnio je kako izgledaju kontrole. “Kontroliraju imamo li dezinfekcijska sredstva, sve potrebne obavijesti na objektu, razmaknute stolove, nosimo li maske. Ako je u interesu politike i države da se sačuva zdravlje, onda politika i država mora donijeti odluku da se to i nadoknadi, odnosno plati”, rekao je.

Naglasio je kako su i dalje u izuzetno lošoj situaciji, a spomenuo je i kako ugostitelji imaju dodatan trošak po zaposleniku zbog mjera od 500 do tisuću kuna. “Prihodi su nam pali oko 60 posto, dakle za mjesec ožujak prihodi su u odnosu na 2019. godinu manji za 60 posto. Nama je hladni pogon ogromni trošak”, rekao je.

Medak je apelirao i na kolege koji se ne pridržavaju propisanih mjera, govoreći kako uvijek ima pojedinaca koji se istih ne pridržavaju. “Vidimo što se događa sa sudstvom, kamoli ne sa ugostiteljima. Mi smo ipak u toj hijerarhiji ispod sudstva, a vidimo da se neki suci ne pridržavaju mjera. Od 25.000 do 30.000 objekata u Hrvatskoj, logično je da će ih 500 do 1000 kršiti mjere”, rekao je.

Kazne do 70 tisuća kuna

Također, Medak je otkrio kako je do sada 30-ak objekata dobilo kazne zbog kršenja mjera. “Kazne su do 70.000 kuna, u tom dijelu se do sada nisu kažnjavali ugostitelji, a ja vjerujem da će tako biti i dalje. Podsjećam i na jednu studiju koja kaže da se praktički nemoguće zaraziti na otvorenom i vjerujem da kod nas nema zaraze”, napomenuo je.

Na kraju je spomenuo kako će ove godine, u što je gotovo siguran, biti problema s radnom snagom, budući da je od 60 tisuća ljudi, koliko ih je bilo zaposleno, ta brojka pala na 47 tisuća stalno zaposlenih radnika. “Prethodnih godina nam je nedostajalo 10.000 do 15.000 radnika u sezoni. Sada imamo još manje radnika. Stoga, vjerujem da ćemo i ove godine imati s radnom snagom ogroman problem u sezoni, ako će sezona biti dobra, a vjerujem da će sezona biti jako dobra”, uvjeren je Medak.

