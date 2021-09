Danas je prvi dan otkako građani u Hrvatskoj smiju, uz određene epidemiološke mjere, ulaziti u unutrašnjost kafića. "Gosti se trebaju pridržavati mjera na način da nose maske do stola, na toaletu te na izlasku, a tijekom sjedenja ne trebaju imati masku", rekla je za HRT Iva Pem Novosel, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kako to funkcionira na terenu otkrio je za RTL predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre, Vedran Jakominić, koji tvrdi da je prošlo više od 270 dana od zatvaranja 28 studenog "i to je doista vječnost".

"Nemamo kadra, nemamo ljudi, nemamo novaca, nemamo vremena i sad opet ulazimo u jesen i zimu. Vidjet ćemo jesu li se navike kupaca promijenile te hoće li ljudi imati hrabrosti ući u kafić i popiti cugu. Ne mogu se raditi fešte, ne mogu se raditi eventi, ne može se nagurati dosta ljudi. Već se najavljuje da će se odustati od mjera, da neće više biti potpora za radna mjesta", naglasio je Jakominić.

Zbrajaju se minusi

I zaista, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić poručio je da se "vraćamo u pretkrizno razdoblje na neki način, a to pretpostavlja da oni kojima pomoć nije nužno potrebna na tu pomoć više neće moći računati".

U blagajnama svakog kafića zbrajaju se minusi, unatoč državnim potporama. "Pad u odnosu na godinu prije nego smo zatvoreni je 60 posto. To nije malo. Gubitci su veliki i mjere se u 100 do 200 tisuća kuna, a da ne kažem koliko smo izgubili što se tiče gostiju i posjećenosti. Kod nas nije bilo otpuštanja. Čekali smo da krenemo i evo dočekali taj dan. Psihološki je bilo jako teško. Mi smo prošli najgore, jer nismo imali terasu i svih devet mjeseci smo bili zatvoreni, rekao je vlasnik ugostiteljskog objekta Jasminko Muslić.

Nešto slično cateringu

Istaknuo je da ugostiteljstvo ne predstavljaju samo Jadran i turistička sezona, već cijeli niz objekata kojima treba državna potpora. "Pogotovo na kontinentu, gdje, ako doista očekujete da se netko drži reda, taj je gotov i treba to sve uzeti u obzir", rekao je Jakominić i dodao:

"Mislim da ćemo o navikama gostiju moći razmišljati tek kada budu mogli stvarno ući u objekt i da se mi bavimo ugostiteljstvom, jer nije ugostiteljstvo ako vam konobar mora doći s gas maskom i poslužit vas, gdje vi imate svoja četiri kvadratna metra, ne možete biti na šanku, ne možete biti opušteni s prijateljima. To nije ugostiteljstvo, to je nešto slično cateringu, samo u našim objektima to nije isplativo. Onog časa kada budemo mogli raditi normalno, kada budemo mogli staviti gitaru u kut, zapaliti cigaru s frendom i doista popiti dvije previše, onda se možda bude moglo računati na povratak na staro", poručio je.

Donedavno se šef primorskih i istarskih ugostitelja nada da će bolja situacija biti na zimu. No, više ne smatra da će se povratak na staro dogoditi tako skoro. Iz Nacionalne udruge ugostitelja ističu da je 38 posto ugostitelja u blokadi, 1100 lokala je već zatvoreno, a 10.000 ljudi izgubilo je posao.