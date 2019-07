UGOSTITELJI PRED VLADOM: Zahtijevaju niži PDV, neoporezive napojnice, kupone za povremene poslove…

‘Notorna je činjenica da u Hrvatskoj imamo apsolutno najvišu stopu PDV-a na pripremu i posluživanje hrane na Sredozemlju i jednu od najviših stopa u EU-u’

Koordinacija ugostitelja Hrvatske u srijedu je Vladi predala zahtjeve u kojima između ostalog traži snižavanje stope PDV-a na pripremu i posluživanje hrane na 13 posto, te uvođenje vrijednosnih kupona za obavljanje povremenih poslova u turizmu i ugostiteljstvu, prenosi N1. Ugostitelji traže hitne mjere od Vlade, jer kako kažu, hrvatsko ugostiteljstvo našlo se pod velikim poreznim opterećenjem. Oni žele sprječavanje egzodusa radne snage u zapadne zemlje i propast sve većeg broja ugostitelja. Također, žele zaustaviti nemjerljivu štetu koja se nanijela hrvatskom turizmu.

“Notorna je činjenica da u Hrvatskoj imamo apsolutno najvišu stopu PDV-a na pripremu i posluživanje hrane na Sredozemlju i jednu od najviših stopa u EU-u”, upozoravaju iz koordinacije. Porezno rasterećenje koje traže odnosi se na snižavanje stope PDV-a na pripremu i posluživanje hrane s 25 na 13 posto, kao i ukidanje poreza na potrošnju na državnoj razini. Zahtijevaju i priznavanje troškova reprezentacije u potpunom iznosu, neoporezivi tretman napojnica te troška smještaja i toplog obroka za sve zaposlenike. Naposljetku, tu je i zahtjev za svrstavanje viškova odnosno manjkova u blagajni u kategoriju lakših poreznih prekršaja.

‘Očekujemo da Vladi proradi zdrav razum’

Što se tiče prilagođavanja radnog prava potrebama tržišta rada, iz koordinacije ugostitelja apeliraju na uvođenje vrijednosnih kupovana za privremene poslove u turizmu, baš po uzoru na model za sezonce u poljoprivredi. Zahtjev za trajanjem bolovanja na teret poslodavca najviše do osam dana, također je jedna od bitnih mjera koje ugostitelji traže. Dubrovko Ante Vlašić, predsjednik Udruge ugostitelja, novinarima je ispred Banskih dvora poslije predaje zahtjeva rekao da očekuje da će Vladi proraditi zdrav razum te da će shvatiti da ono na što oni već upozoravaju još otkada su donesene izmjene zakona o PDV-u, ugostiteljima nije dobro. Do kraja mjeseca nadaju Vladinom odgovoru.

Upitan ima li dojam da Vlada razumije njihove probleme, Vlašić je kazao da su dobili neke pozitivne impulse, no kako se ništa još ne može znati. Potvrdno je odgovorio na pitanje novinara osjećaju li da je ova sezona ugrožena, kazavši da ima jako puno lokacija na Jadranu koje su izuzetno ugrožene. Predsjednik Udruge ugostitelja Primorsko-goranske županije Vedran Jakominić uvjeren je da će doći do pada PDV-a jer drugog izbora više nema, a vjeruje i da je došlo do svjesnosti onih koji odlučuju.

Na novinarsku konstataciju da je ministar financija Zdravko Marić dosta “tvrd” po pitanju snižavanja PDV-a, Jakominić je kazao da razumije njegov stav, no kako se mora razmišljati o građanima, jer smisao države je da zastupa njihove zajedničke interese.

