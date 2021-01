UGOSTITELJI OGORČENI NOVOM ODLUKOM STOŽERA: ‘Milijarde kuna prelile su se u lance u stranom vlasništvu. Ne možemo tako živjeti’

Iz Udruge Glas poduzetnika poručili su da su iscrpili sve svoje zalihe te da im pomoć dolazi na kapaljku, a Vlada Republike Hrvatske i Nacionalni stožer civilne zaštite još uvijek nisu odgovorili na dopis koji su im poslali niti su ih informirali o tome do kada će mjere trajati

“Danas smo od Nacionalnog stožera civilne zaštite saznali da unatoč padu broja novooboljelih neće biti popuštanja mjera. Naime, do daljnjeg ostaju zatvoreni svi ugostiteljski objekti, teretane te je ograničen broj putnika u javnom prijevozu. Poduzetnici ponovno ne znaju do kada će mjere trajati, a nitko niti ne spominje naknadu za sve one kojima je poslovanje zatvoreno ili ograničeno. Ističemo da i prema podacima HZZ-a broj nezaposlenih raste, a već sada imamo 160.000 nezaposlenih”, napisali su u priopćenju iz Udruge Glas poduzetnika.

“Kao što smo istaknuli već nekoliko puta, poduzetnici su iscrpili sve svoje zalihe, a pomoć dolazi na kapaljku. Mnogima kasne isplate potpora za očuvanje radnih mjesta, kreditne linije su zatvorene za većinu, a Vlada Republike Hrvatske odbija razmišljati o naknadama za sve one kojima je ograničila ili zabranila rad. Ističemo i da smo tijekom ovog tjedna poslali dopis kako bismo saznali što se planira za poduzetnike koji su očekivali otvoriti svoje objekte 8. siječnja. Iako je 2020. godina za većinu bila veoma izazovna, ni nova godina nije donijela ono čemu su se poduzetnici nadali”, poručuju dalje.

‘Imamo pravo zaraditi plaću’

“Umjesto restorana, kafića i fitness centara, ljudi su kupovali u maloprodaji i družili se na obiteljskim zabavama. Milijarda kuna prihoda koje bi u prosincu imali ugostiteljski objekti u vlasništvu malih hrvatskih poduzetnika većinom se prelila u maloprodajne lance u stranom vlasništvu. Smatramo da svi imaju pravo zaraditi svoju plaću, a od minimalca od 4000 kuna jednostavno nije moguće živjeti. Pozivamo Vladu Republike Hrvatske da takav minimalac namijeni županima, šefovima agencija, direktorima raznih sektora i odjela po ministarstvima, saborskim zastupnicima, ministrima, a poduzetnike i zaposlenike pustite da rade! Podsjećamo, poduzetnici su se među prvima organizirali i pomogli područjima pogođenim potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Nastavljaju raditi i dalje te pomagati svim građanima kojima je potrebna pomoć.

“Očekivali smo da će Stožer dozvoliti rad ugostiteljskim objektima i fitness centrima koji su zatvoreni od 28. studenoga prošle godine, ali još jednom smo se razočarali. Ugostitelji mogu volontirati i raditi u uvjetima katastrofe u Petrinji, Glini i drugim pogođenim mjestima, kuhati te dijeliti više od deset tisuća obroka dnevno zadnjih deset dana, a ne mogu kada se vrate kući otvoriti svoje vlastite objekte i raditi u kontroliranim uvjetima uz poštivanje epidemioloških mjera. Ovo je sramotno i tražimo da se ta odluka odmah izmijeni. S druge strane, ljudi kojima su zatvoreni lokali ili koji nemaju posla vrijeme mogu provoditi ispunjavajući nove kvartalne izvještaje za FINA-u”, rekao je Dražen Oreščanin, izvršni direktor udruge Glas poduzetnika.

‘Nisu odgovorili na dopis’

Iz Udruge Glas poduzetnika podsjetili su da Vlada Republike Hrvatske i Nacionalni stožer civilne zaštite još uvijek nisu odgovorili na dopis koji su im poslali niti su ih informirali o tome do kada će mjere trajati. “U ime svih naših članova, apeliramo da se što prije daju jasne informacije o početku popuštanja mjera. Zanima nas kakve brojke moraju biti da se uopće počne razmišljati o otvaranjima ugostiteljski objekata, fitness centara i ostalih zatvorenih djelatnosti? Smatramo da je to minimum informacija koje bi Vlada morala podijeliti, ne samo s poduzetnicima, nego i sa svim građanima”, poručili su.

