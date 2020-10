Ugostitelji su ogorčeni novim mjerama kojima je skraćeno radno vrijeme do ponoći, uvedeno obvezno nošenje maski, ograničen broj gostiju te uvedeni koronaredari

Predstavnici Nacionalne udruge ugostitelja u 11 sati održali su konferenciju za medije na kojoj su iznijeli stav svoje branše o mjerama Nacionalnog stožera civile zaštite kojima je skraćeno radno vrijeme do ponoći, uvedeno obvezno nošenje maski, ograničen broj gostiju te uvedeni koronaredari. Ugostitelji su ogorčeni i smatraju da će ih većina biti prisiljena zatvoriti svoje lokale, jer je, ističu, nemoguće biti rentabilan u takvim uvjetima rada.

“Ne želimo biti lice Džihadija Johna protiv Stožera. Sve mjere koje su donijeli su dobre za zdravlje Hrvata, naših zaposlenika i gostiju. Pristali smo na mjere i razgovarali o obeštećenju. Nemoguće je u ovim uvjetima s istim cijenama biti ekonomski isplativ. Pojedine kolege su osam mjeseci sjedile na ušima i sad shvatile da oni ne mogu raditi. Želimo da nas Vlada primi i da imamo dijalog s njom o obeštećenju. ‘Lockdown’ u ožujku je primijenjen na sve subjekte. Ove mjere su primijenjene na samo jednu djelatnost, a to je protivno Ustavu. Ne želimo da sve ide u krivom smjeru. Krenuli su ilegalni partiji. Ako ostanemo na ovim mjerama, morat ćemo dignuti cijene i još ćemo više otjerati ljude od nas”, rekao je predsjednik udruge Marin Medak.

“Prihvatili smo njihove izvanredne mjere, bili smo na sastancima, prihvatili smo mjere jer drugog izbora nemamo. Ono što je Markotić jučer rekla da će se ljudi zaraziti u kafićima nije točno. Mi smo ih pitali koliko zaraženih ima iz kafića i restorana i oni su rekli da nema nikoga. Sad kad se primjenjuju sve mjere zaraze nema. Ako se nastavi pridržavanje mjera, sve će biti u redu. Ali ako nas regulator bude preopteretio, ljudi će jednostavno otići prirodnim putem na ilegalne partije. Nema druge opcije”, apostrofirao je.

Nebulozne kazne i redari

Dodao je da će svi raditi “na malu vagu” te istaknuo da nije u redu da predviđene kazne za nenošenje maski od 20.000 do 70.000 kuna idu na teret ugostitelja, a osvrnuo se i na koronaredare.

“Za jedan dan se može napisati 2,5 milijardi kuna kazne. To je nebulozno i nema nikakve logike. Mi ćemo i dalje razgovarati sa Stožerom, da to sve utanačimo. Ako gospodinu Trutu nedostaje zaposlenika, neka zaposli 20.000 ljudi s burze. Mi nismo tu da to radimo. Naše osoblje neće raditi represivne metode prema gostima”, istaknuo je Medak.

Pita se hoće li ugostitelji u ovakvoj situaciji uopće opstati. “Hoće li to uskoro biti samoposluga, neće biti konobara, sve će se naručivati mobitelom… mi to ne znamo. Mi možemo tražiti čudesa, ali to je sve pitanje regulatora. Zapošljavamo 65.000 radnika, a uz ovaj pad koji imamo bez posla bi moglo ostati 30.000 ljudi. S ovim mjerama ne možemo ostvariti ni 30 posto prometa, a svi realno imamo pad u ovom tjednu oko 75 posto. Mi nismo epidemiolozi i ne želimo to biti i želimo poštovati mjere”, naglasio je i pozvao kolege da unatoč svemu ne spominju obitelj članovima Stožera, pritom najoštrije osudivši prijetnje prema Krunoslavu Capaku.

‘Maraton po kamenju’

“Prosječan račun u restoranu iznosi 50, a u kafićima 20 kuna. Molimo Vladu da nam omogući kredite i pruži priliku za opstanak”, rekao je Srećko Koljić, predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Bjelovarsko-bilogorske županije upozorivši na tešku situaciju u kontinentalnom dijelu zemlje, osobito u Slavoniji. Pozvao je ostale jedinice lokalne samouprave da slijede primjer Bjelovara koji je ugostitelje oslobodio plaćanja naknade za terase.

“Mjere su na prvu šokantne, ali privikavamo se na njih. Možemo samo apelirati na goste da ne prestanu dolaziti u naše objekte. Mi ćemo poštovati ova pravila i pozivamo sve ugostitelje na to da se drže mjera. Pozivamo Vladu na dijalog i nikog ne prozivamo. U početku epidemije je na početku dala ono što nam je trebalo za naše radnike i pozdravljamo najave da ministar Aladrović radi na novom setu mjera. Bit ćemo partneri Vladi, mi ne možemo bez njih, oni ne mogu bez nas. I kolega Marin Medak prima neugodne poruke od ugostitelja, tvrde da mi nešto šurujemo. Mi nismo završili epidemiološke i zdravstvene škole nego ugostiteljske i želimo poštovati mjere, ali mi u Dalmaciji imamo male prostore gdje je te mjere jako teško poštovati.

Mi sada uzimamo kredite na više godina za likvidnost, da bismo bili solventni, da bismo mogli sebe kroz sljedeće godine izgraditi, očuvati ono što smo gradili. Moja obitelj je u tome više od 50 godina, neću dopustiti da to tek tako propadne. Ne tražimo nešto što je nerealno, tražimo da u ovim trenucima se svi pokušamo izvaditi van. Idemo dalje, idemo razgovarati. Tražimo manji PDV, da možemo preživjeti. Zdravlje je na prvom mjestu, ali manji PDV bi nam olakšao poslovanje u sljedećih par godina. Smatram da Vlada ima kapacitet za to i zato ovo danas radimo u dobroj vjeri jer smo tu s njima na dugi niz godina. Apeliram i na ugostitelje da se smire, mi nismo plaćeni za ovo, mi ovdje volontiramo. Dobro je rekao premijer da treba naći balans između epidemiološke situacije i ekonomije. Ovo će biti teški maraton po kamenju”, rekao je Stipe Jeličić, tajnik Udruženja ugostitelja Split.

