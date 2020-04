UGOSTITELJI O PLANU VLADE: ‘Tko će htjeti da ga poslužuje konobar s gas-maskom? Mi zbrajamo štetu, a ima mjesta gdje prodaju kavu…’

Ugostitelji navode kako je očekivano da ni terase neće raditi u današnjem kapacitetu što pak znači smanjene prihode – zato će mnogi od njih morati procijeniti isplati li im se uopće u ovom trenutku otvarati objekt

Treći krug popuštanja mjera u Hrvatskoj donijet će rad ugostiteljskim objektima. Prema onome što se moglo čuti jučer od Vlade kada je u pitanju ponovno otvaranje lokala i restorana jest da će gosti smjeti biti posluživani samo na otvorenim terasama. Kako bi to sve trebalo izgledati još nije poznato i ugostitelji imaju hrpu pitanja. Upravo odrednica s terasom dovela je u nezgodan položaj ugostitelje koji rade u zatvorenom prostoru.

Ugostitelji navode kako je očekivano da ni terase neće raditi u današnjem kapacitetu što pak znači smanjene prihode. Zato će mnogi od njih morati procijeniti isplati li im se uopće u ovom trenutku otvarati objekt. Predsjednik Ceha ugostitelja Primorsko-goranske županije, Josip Brusić, za Novi list kaže kako nepoznanica ima još puno. Jedan od razloga krije se u tome što se tek očekuju konkretne mjere koje treba poštovati pa je teško nešto više prognozirati. Međutim, ističe da je dobrodošlo to što se ugostiteljima na koncu daje mogućnost da barem u ograničenom obujmu krenu s poslom.

“Iako realno, mi smo prije svega turistička zemlja i dok se ne otvore granice i ne počnu cirkulirati strani gosti, teško je očekivati nešto više. U tom slučaju u pitanje dolazi financijski dio, odnosno isplativost. Najmovi su veliki i njihova cijena određena je na temelju prometa koji je ostvarivan zadnjih godina. Sada će morati biti otpisano barem 50 posto kapaciteta, ovisno o tome kakva će razdaljina između stolova biti propisana. Zato je i dobro da se vidi kako će sve krenuti, ali sada se već vidi da će se sigurno ostvarivati 50 posto manji prihod. I to ako bude ljudi kao i prije”, pojašnjava Brusić za Novi list.

‘Oni s prostorom u najmu će vjerojatno morati zatvoriti’

“Matematika je jednostavna. Svjesni smo svi da će se epidemiološke mjere morati poštovati i da će one biti sigurno propisane kroz čitavu godinu, no ostaje drugi dio priče, a to je da će jednostavno svaki ugostitelj morati vidjeti za sebe isplati li mu se u takvim uvjetima raditi. Bojim se da će dio ljudi biti prisiljen zatvarati, posebno oni koji imaju prostor u najmu s obzirom na to da su izračuni rađeni prema prometu koji mogu ostvariti u redovnom poslovanju. Znamo i sami da su najamnine na atraktivnim lokacijama vrlo visoke. A i personal jednostavno prepoloviti nije moguće. Jasno je jedino da više ništa neće biti isto”, govori predsjednik Ceha.

Kada je riječ o radu isključivo terasa, u svibnju će krenuti otvaranje ugostiteljskih objekata bez posluživanja u samom lokalu pa Brusić podjeća kako je dobar dio konoba u gradskim jezgrama našao poziciju bez terasa. Postavlja se pitanje što će biti s njima.

‘Tko će htjeti kupiti proizvod od konobara s gas-maskom?’

Vedran Jakominić, predsjednik Udruge ugostitelja Kvarenara i Istre te dopredsjednik nacionalne Udruge ugostitelja, kaže kako se s radom ugostiteljkih objekata na otvorenom moglo krenuti već u prvoj fazi popuštanja mjera 27. travnja. Za Novi list Jakominić kaže da on ne vidi što će se promijeniti u ta dva tjedna osim što ćemo shvatiti da se to moglo učiniti i prije.

“Što se tiče postupanja kad se otvorimo, vidjet ćemo kad dobijemo upute, jer mi prodajemo ‘experience’. Pivo, kao i svi građani kupujemo u trgovini. No mi ugostitelji prodajemo proizvod čiji je sastavni dio pivo, a ostale komponente su ambijent, glazba, usluga, nasmijani konobar, socijalno iskustvo, ljudi i druženje. Ako mjere budu potakle da je ‘experience horror’ i da uključuje konobara u gas-maski koji usamljenom kupcu za stolom nosi nešto, taj proizvod neće nitko htjeti kupiti”, opisuje Jakominić.

‘Benzinske pumpe i kiosci prodaju preko 900 kava, a kafići ne mogu…to su dvostruka mjerila!’

Jakominić podsjeća kako ugostitelji čiji su objekti zatvoreni svakodnevno zbrajaju štetu dok pekare, kiosci i benzinske crpke bezbrižno pripremaju jednostavna i termički obrađena jela, slastice, kolače te kuhaju kavu.

“Kave se konzumiraju po ulicama i parkovima. Oni nemaju problema s poštovanjem protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja. Benzinska pumpa dnevno isporuči preko 900 kava, kiosk isporuči 600 kava dnevno. Ugostiteljski objekti, caffe barovi pored istih su zatvoreni, ne rade, zbrajaju štetu, gledaju i ne vjeruju. Oni koji su obučeni za pripremu i posluživanje jela, pića i napitaka uz primjenu najviših sanitarnih standarda, ne mogu raditi. Cijena primjene dvostrukih kriterija je previsoka. Zato intenzivno radimo na pronalasku najboljih rješenja za struku i zdravstvenu sliku naših sugrađana. U suradnji s njemačkom udrugom ugostitelja i privatnim epidemiolozima razvijamo jednostavne, jasne i primjenjive upute za sve ugostiteljske objekte sukladno važećim minimalnim tehničkim uvjetima. Upute ćemo izložiti nadležnim tijelima na razmatranje”, najavio je Jakominić za Novi list.

Prostor je bitan

Predsjednik Ceha ugostitelja PGŽ-a Brusić kaže da će se puno ugostitelja naći u problemima jer je segment prostora svima bitan i svi su gledali kako u prostor, bilo vanjski ili unutarnji, postaviti što više stolova kako bi ostvarili isplativost.

“Sada se to neće moći. Naravno da ćemo morati poštovati sve epidemiološke mjere i tome podrediti poslovanje”, zaključak je Josipa Brusića.

