‘Moći spriječiti prosvjede ako dođe do njih i ako ljudi izađu na ulice’

Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja rekla je nakon današnje Stožerove odluke da nema popuštanja mjera prema ugostiteljima da za sada ne pripremaju prosvjed. Tabak je za Index kazala da nije izuzeta i ta mogućnost jer je ugostiteljima voda došla do grla.

“Nećemo moći utjecati da se tako nešto dogodi, niti ćemo moći spriječiti prosvjede ako dođe do njih i ako ljudi izađu na ulice. Mi smo se nadali da će dopustiti kafićima prodaju kava za van, iako su neki ugostitelji rekli da im to ne može podmiriti troškove, ali bar imaju malu mogućnost rada i neke zarade. Već smo vidjeli da svi prodaju kavu za van, od pekara i kioska do restorana, pa ne vidimo zašto bi bilo drugačije za kafiće.

Ovo što su oni u Stožeru izjavili da nije moguće otvaranje kafića jer to potiče širenje zaraze je promašena tema jer se ljudi već ionako okupljaju, kupili oni kavu u pekari ili negdje drugdje. Ljudi se neće manje okupljati ako i dalje držimo zatvorene kafiće koji ne smiju prodavati ni za van”, kazala je Tabak za Index.

CHEF JANKOVIĆ ODERAO VLADU I STOŽER ZBOG NOVE ODLUKE: ‘Ovo je sad već iživljavanje bez logike. Umobolna logika apartčika’

Ugostitelji traže hitan sastanak sa Stožerom

Jelena Tabak veli da je poslala mail ministru Davoru Božinoviću u kojem je zatražila hitan sastanak, jer je kako kaže, ministar Vili Beroš rekao da nisu uspjeli djelovati na kolektivnu svijest da se ljudi manje okupljaju te da zato kafići moraju ostati zatvoreni.

“To je naopako postavljena teza koja je financijski štetna, ako smatraju da je ispravno, onda neka nam daju adekvatnu financijsku pomoć jer sad ljudi ne mogu aplicirati na kredite, a moraju plaćati hladni pogon. Što su očekivali, da će ljudi ostati mirni?”, rekla je predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja.

OGORČENI UGOSTITELJI NAKON VLADINE OBJAVE MJERA: ‘Nemate stvarnu sliku stanja na terenu’ Bujas: ‘Odluka je katastrofalna!’

‘Tri su opcije, na drugom mjestu je ulica’

Dražen Oreščanin, izvršni direktor udruge Glas poduzetnika, za Index navodi da su ugostitelji bijesni, revoltirani i na kraju snaga te ne isključuje mogućnost velikih prosvjeda.

“Ako pet ugostitelja kaže da će otvoriti od 1. veljače svoje objekte, reći ćemo im da to ne rade, ali ako se 50 posto odluči otvoriti, onda je to većina i onda je to konkretan znak i poruka i vladi i Stožeru. Tad ćemo savjetovati da onda svi otvore, no o tome trebaju odlučiti ugostitelji, a mi ćemo ih podržati. Druga opcija je ulica, izaći će se na ulice, dok nam je treća opcija ocjena ustavnosti i traženje nadoknade štete i to ne samo od 1. veljače, već za kompletno razdoblje od 28. studenoga. Mi nemamo figu u džepu, sve radimo pošteno, no s druge strane nema odgovora. Ovo kako se ponaša vlada je neviđen bezobrazluk i sramota”, izjavio je Oreščanin.

Dodao je da je potpuno neustavno zabranjivati rad cijeloj jednoj industriji bez ikakvih dokaza. Još je naveo kako u suradnji s Nacionalnom udrugom ugostitelja i drugim udrugama razmatraju mogućnost koja će uključivati građanski neposluh, prosvjede i otvaranje 1. veljače.

Virovitički ugostitelj: ‘Otvorit ću restoran 1. veljače u znak protesta i iz očaja’

Ni kafići ni restorani svoja vrata neće otvoriti 1. veljače, a vlasnici lokala jedva krpaju kraj s krajem. Bernard Tkalčec, vlasnik seoskog turizma Zlatni Klas u Otrovancu kraj Pitomače, na kojem ima i restoran kao i smještajne objekte, vrlo je oštar po pitanju kritiziranja mjera.

“Dio sam inicijative ugostitelja nazvane ‘Dajte nam da radimo’ u koji je uključeno puno subjekata. Trenutno smo u pregovorima i mogu vam reći da će dobar dio nas 1. veljače otvoriti svoja vrata u znak protesta, po uzoru na Češku i Italiju. Vjerujem da će nas biti oko pet tisuća, a ja ću sigurno biti jedan od njih. Ugostitelji su na koljenima i država nam je okrenula leđa.

Čuvali smo radna mjesta, no potpore ni ne sjedaju na vrijeme, a gdje su ostali troškovi. Mi izdajemo hranu za van, no to su sitnice. Promet nam je pao za 70 posto, ovo više nije izdrživo. Otvorit ću iz očaja. Ni kave za van i terase nemaju nikakvog smisla. Ljudi su već naučili piti kavu na benzinskim crpkama i na kioscima, a punktove gdje se okupljaju ionako nitko ne kontrolira. U međuvremenu je već preko 1000 ugostitelja propalo, a nezaposlenih je svakim danom sve više”, govori Tkalčec za ePodravinu. Smatra da su mjere previše oštre i kontraproduktivne.

“Razočaran sam što nakon 43 godine poslovanja moram razmišljati o svom opstanku. Ove su mjere koje izgledaju kao da ti netko da kikiriki i kolač kad si gladan”, rekao je ugostitelj.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.