UGOSTITELJI NA MUKAMA: Propast će više od 66 posto kafića i restorana? Zna se i koji će najviše stradati; ‘Ali postoje načini za spas…’

Što se tiče budućnosti, šef Nacionalne udruge ugostitelja nije optimističan te procjenjuje da će ugostiteljski objekti u Hrvatskoj, u što spadaju i restorani, ostati na domaćim gostima

Državni inspektorat prije nekoliko dana je zapečatio restorane te im onemogućio rad dok se ne prilagode novim pravilima. Kako sada stvari stoje, u utorak su dali dopuštenje rada za 21 restoran. Ono što su restorani trebali napraviti kako bi mogli nastaviti dostavljati naručenu hranu jest prilagoditi se jasnim pravilima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema pisanju Novog lista, devet restorana koji prije nisu bili registrirani za tu djelatnost, a svejedno su imali dostavu, time se više neće moći baviti.

Zbog pandemije ugostiteljski objekti u Hrvatskoj i u većini svijeta ne rade, a domaći restorani koji su se okrenuli dostavi sada imaju priliku ostvariti prihode. Marin Medak, šef Nacionalne udruge ugostitelja kaže da je taj prihod na razini od pet do šest posto nego što je bio prije zatvaranja.

“Prema našim fiskaliziranim računima tako se može održavati pet do šest posto ranijih prihoda, ali kad se iz te računice maknu oni koji imaju od ranije ugovore za dostavu s, primjerice, domovima, dolazimo na tri do četiri posto ranijih prihoda”, govori Medak za Novi list.

Ne rade zbog zarade nego zbog očuvanja radnih mjesta

Odgovarajući na pitanje kako se restoranima uz takve male prihode isplati raditi, Medak napominje da oni sada ne rade zbog zarade, nego zbog očuvanja radnih mjesta. Tako je i kod njega u objektu.

“Većina restorana koja odmah na prvu loptu nije otpustila svoje radnike prijavila se za Vladinu mjeru potpora za očuvanje radnih mjesta, ali s obzirom na to da ne plaćamo ni poreze ni doprinose na ovaj način osiguravamo dodatni prihod da našim radnici isplatimo i nešto veće iznose od tih 4000 kuna koje zasad daje država. Ne rade naravno u svim restoranima svi radnici. Neki ne mogu, neki su odlučili biti doma uz te 4000 kuna, neki se boje, a dio radnika ima od ranije problema sa zdravljem i bolje da su doma”, pojasnio je Medak.

Bez optimizma

Što se tiče budućnosti, Medak nije optimističan te procjenjuje da će ugostiteljski objekti u Hrvatskoj, u što spadaju i restorani, ostati na domaćim gostima. To pak znači da će im se prihod u najboljem slučaju prepoloviti pa čak i da s radom krenu sutra. Postavlja se pitanje što će biti s desecima tisuća radnika. Medak navodi da od 15 milijardi kuna prometa otprilike osam milijardi kuna ugostiteljima donose strani turisti.

“Ako ostanemo samo na domaćim gostima, to znači da nam promet pada 50 posto, ali to bi bilo u idealnim uvjetima, a ne u situaciji kad je toliko ljudi na minimalcu koje dobiva od Vlade. Pa više od pola milijuna ljudi je na državnom minimalcu, govori se o smanjenju plaća u javnom sektoru. U takvoj situaciji ne možemo računati na promet veći od pet milijardi kuna, ljudi neće imati novca za restorane. Takva situacija značila bi da ćemo zatvoriti 66 posto objekata. Govorio sam u ponedjeljak o tome i ministru turizma Gariju Cappelliju, ali ministar je bio začuđujuće optimističan po pitanju dolaska stranih gostiju i pričao je o dobroj popunjenosti u dva udarna mjeseca u srpnju i kolovozu ne znam na osnovu čega. Moja procjena je da bi svi vlasnici restorana sada kao odličnu opciju potpisali to da zadrže većinu radnika i da dvije godine posluju na nuli”, govori Marin Medak za Novi list.

Najugroženiji restorani u šoping centrima i veliki objekti na obali

Medak smatra da bi bilo bolje da se za početak otvori 20 posto kapaciteta kada su u pitanju restorani, osobito terase. Objašnjava da bi se ovisno o kretanju epidemije trebala povećavati mjesta jer će inače, ako se sve otvori odjednom i ljudi krenu u lokale i restorane, a broj oboljelih se poveća, glavni krivac biti ugostiteljski objekti. Smatra da bi se ta djelatnost nakon toga teško oporavila. Medak navodi da su trenutačno najugroženiji restorani u šoping centrima kao i veliki restorani na obali te da će krizu najbolje preživjeti manje konobe. Razlog se krije u vlastitom prostoru u kojem su često takvi restorani smješteni.

“U šoping centrima će teško na malom prostoru svi ponovo početi raditi, ako uopće na to i pomisle jer im uprave šoping centara nisu oprostile ni lipe najma i tamo su ugostitelji već nastradali da se sve sutra vrati u normalu. Nema nižeg najma zato što nisu radili. Malo je to licemjerno jer svaki dan pozivamo državu i lokalne vlasti da smanje ili oproste najam i oni to u dosta slučajeva i čine”, ispričao je čelnik Nacionalne udruge ugostitelja.

