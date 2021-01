UGOSTITELJI IPAK ODUSTALI OD OTVARANJA KAFIĆA 1. VELJAČE: ‘Zaprepastile su ih rigorozne, drakonske i zatvorske kazne’

Apeliram da nitko ne otvori, da sačekaju tih 15 dana, da ćemo ići u pregovore sa Stožerom i revidirati mjere, makar da se terase dozvole. Svjedoci smo okupljanja na benzinskim crpkama, a ovako bi ljudi bili dislocirani na više lokacija, rekao je Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb

Nakon što su upućeni u sve rigorozne, drakonske kazne, do zatvorske koja ih je zaprepastila, kolege su ipak odlučile pričekati do 15. veljače, da mogu još tih 15 dana izdržati u ovom psihotičnom stanju. Odluka je da je pametnije ne otvarati 1. veljače, rekao je za N1 televiziju Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb. Podsjetimo, kršenje zakona o civilnoj zaštiti, o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Kaznenog zakona, riskira visoke kazne koje se kreću od 20 do 70 tisuća kuna i do tri godine zatvora.

Premda se većina na sastanku održanom u subota složila da je pametnije sačekati, desetak ugostitelja je ipak najavilo otvaranje.

“Apeliram da nitko ne otvori, da sačekaju tih 15 dana, da ćemo ići u pregovore sa Stožerom i revidirati mjere, makar da se terase dozvole. Svjedoci smo okupljanja na benzinskim crpkama, a ovako bi ljudi bili dislocirani na više lokacija”, rekao je Letica.

Dodao je da od resornog ministarstva traže obeštećenje: “Vezano za razgovore s ministrom tražimo obeštećenje u iznosu 3% prometa od lani. Razgovori su u tijeku.”

Na kraju je dodao da će podržati prosvjed udruge Glas poduzetnika koji su najavili za srijedu, 3. veljače, u Zagrebu.

“Zaključili smo da bi to bio legitiman put, da bi podržali Glas poduzetnika i vjerujem da ćemo se odazvati”, rekao je.

Jelena Tabak: Čeka nas maraton do izlaska iz pandemije i oporavka

Podsjetimo, Jelena Tabak, nedavno izabrana predsjednicom Nacionalne udruge ugostitelja za Net.hr danas je kazala da ne podržava inicijativu i namjeru nekih svojih kolega za otvaranjem svojih objekata 1. veljače, ali da ih razumije.

“Što se tiče bilo kakvog otvaranja ugostiteljskih objekata mimo zakona ili bilo kakve prekršajne i kaznene odgovornosti, to Nacionalna udruga ne podržava i ne potiče. Ako netko ima toliko razloga i toliko potrebe za time, onda će sam morati snositi odgovornost. Mi ćemo svim drugim legalnim putevima se pokušati izboriti za ono što nam pripada”, rekla je Tabak za Net.hr te pojasnila zašto su se neki odlučili na taj čin: “Zato što nemaju protok novca, nemaju likvidnost, ne mogu aplicirati za kredite, nisu mogli pokriti ni troškove za 12. mjesec, kasnile su im mjere od države, ostali su bez novca, sad im je sezona za raditi, a ne smiju raditi.”

Tabak je istaknula kako ne smatra da oni koji se odluče otvoriti svoje kafiće i restorane 1. veljače sabotiraju napore koje u pregovorima s Vladom ulaže Nacionalna udruga ugostitelja.

“Razgovori i rješavanje problema traju, ali ako je čovjek gladan i nema kruha, onda nema ni strpljenja. Ne možemo ni tražiti od ikoga da ima strpljenja i da ne postupi po svojem uvjerenju. Ljude koji tako postupaju mi na to ne potičemo i oni to itekako razumiju. Svojim putevima ćemo se boriti da nam svima bude bolje”, istaknula je.

Predsjednici Nacionalne udruge ugostitelja jasno je da strpljenja treba, no, tvrdi, prema njima je učinjena nepravda.

“Cijela Europa se zatvara, problem je s tim virusom i cjepivom i to nam je jasno. Nismo nikad kao Nacionalna udruga forsirali i uvjetovali datum otvaranja, već smo pokušavali ukazati na nepravdu u vidu okupljanja ljudi bez obzira na to poslužuju li kafići piće ili ne. To nas je jako zaboljelo i tražili smo adekvatnu financijsku nadoknadu. To što je on komentirao da treba strpljenja, to je točno. Trebat će strpljenja, sa strane države i sa strane privatnog sektora, jer nas čeka maraton do izlaska iz pandemije i oporavka”, rekla je Tabak.