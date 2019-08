UGOSTITELJI IMAJU NOVI TRIK ZA VARANJE DRŽAVE I KUPACA? ‘Naplate vam uslugu, daju ‘račun’, a keš strpaju u džep’

Odredba je uvedena kako bi se spriječile makinacije i olašalo obrtnicima, no čini se da ju neki zloupotrebljavaju

Prema odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obveznik fiskalizacije može iz bilo kojeg poslovnog razloga prije izdavanja računa izdati dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, ali na njemu mora vidno pisati ‘OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN’. Ova je novost u obrtničkom svijetu zaživjela tek ove godine, a namjera je bila da država olakša obrtnicima koji iz bilo kojeg razloga moraju izdati dokumente koji nisu računi, primjerice ponude. No odredbu kojoj je za cilj bilo izbjeći makinacije neki su iskoristili kao rupu u zakonu da naplate uslugu, a keš strpaju u džep.

Ponuda prilično vjerno imitira račun

Tako se T-portalu javila turistica koja je prošle srijede u jednom od rovinjskih restorana dobila “račun” kojeg je uredno platila. Komad papira na prvi pogled zaista izgleda kao račun, no pažljivim čitanjem pri dnu se vidi natpis “ovo nije fiskalizirani račun”, a iznad cijene je naznačeno “PN”, odnosno da je riječ o ponudi.

Ista situacija dogodila joj se idući dan, ovog puta sa iznajmljivanjem ležaljki i suncobrana, koji su joj naplaćeni komadom papira koji imitira račun. To bi pokazalo kako varanje države nije samo izolirani slučaju nego uhodana praksa, osobito kada ugostitelji vide da imaju posla sa strancima, obzirom na to da je ova turistica bila iz Slovenije.

No neki idu korak dalje i uopće se ne zamaraju prikrivanjem lopovluka, pa je tako privatna tvrtka koja joj je izlet na Brijune naplatila 250 kn, a na fiskaliziranom računu stoji cijena od 75 kuna. Ovih 250 napisano je rukom na poleđini.

U Puli je pak dobila račun kojem nema ni imena obrta koji ga izdaje, njegove adrese, OIB-a, ni kodova za fiskalizaciju.

Kazne i do 500.000 kuna

U Poreznoj su istaknuli kako obrtnik može izdati dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, ali na njemu mora vidno pisati ‘OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN’, što u ova dva slučaja i piše, no da svaki obveznik fiskalizacije mora izdati fiskalizirani račun kada nešto naplaćuje. “Kazne su od 30.000 do 500.000 za pravne osobe, a od 30.000 do 300.000 za fizičke osobe i obrtnike”, upozoravaju.

Isitču i kako svi koji su primili račun, mogu provjeriti je li njihov račun prijavljen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana izdavanja računa te pozivaju građane da sve uočene nepravilnosti prijavljuju putem besplatnog telefona 0800-10-01, webservisa Pišite nam ili dolaskom u najbližu ispostavu Porezne uprave.

Glavni obrtnik ne vjeruje…

Šef Obrtničke komore Dragutin Ranogajec u ovu priču, iako T-portal posjeduje i fotografije spornih ‘računa’, ne vjeruje.

“Ne vjerujem u vjerodostojnost takve priče, uz dužno poštovanje gospođi koja se javila. To posebno vrijedi za Istru koja je u gornjem redu po poštivanju zakona”. Za kvaziračune ima originalno objašnjenje. “Znam da su neki ugostitelji krenuli s praksom njihova stavljanja na stol kada stigne piće, a kada gost traži plaćanje, izdaje mu se račun”, rekao je za T-Portal.

Ponašanje je osudio, još jednom ističući svoju sumnju. “Ako se ova priča dogodila, osuđujem takve postupke ugostitelja, ali ponavljam, samo ako su se dogodili”, rekao nam je.

‘Želimo da se transparetno radi, a ne poticati kriminal

Marin Medak iz Koordinacije ugostitelja Hrvatske pak svjestan je ta je to problem koji osim državi šteti i onim ugostiteljima koji posluju legalno i prvi poziva da se izdvoji kukolj iz žita.

“S Ministarstvom financija htjeli smo napraviti hodogram porezne kontrole kroz čitavu državu, prema kojem bi Porezna posjetila svaki objekt četiri do pet puta baš zato da se spriječi ovo. Strogo osuđujemo takve pojave. Upozoravam sve građane da, ako nisu dobili račun, nisu ga dužni ni platiti. Bez računa nema osnove za plaćanje. Koordinacija želi micati takve slučajeve, želimo fair play tržišnu utakmicu i želimo da se transparentno radi, a ne poticati nikakav kriminal.’, zaključuje.