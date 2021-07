Imunolog sa Sveučilišta u Rijeci Zlatko Trobonjača gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o širenju delta varijante koronavirusa i cijepljenju.

"Došao nam je visokozarazni soj, znamo da ako želimo njega zaustaviti bi trebali pribjegavati nekim strožim epidemiološkim mjerama. Trebali bi možda uvoditi i ograničavanje okupljanje. Ne događa se to samo nama, događa se i u drugim državama. Turizam očigledno jest povezan s povećanjem broja novih slučajeva", rekao je Trobonjača, istaknuvši da se i u Hrvatskoj blago povećava broj novih slučajeva.

"Moguće je da se radi o početku četvrtog vala. Nadali smo se da će se to odgoditi do jeseni. Međutim, hoće li se taj virus u većoj mjeri proširiti, najvjerojatnije hoće. Temeljem ubrzanog širenja delta soja možemo predvidjeti da će doći do četvrtog vala", kazao je.

Objasnio je da delta varijanta koronavirusa ima neke druge mutacije koje mu daju veliku infektivnost.

"Virus lakše ulazi u stanicu i više se replicira. Delta soj izbjegava postojeće imunosti pa i oni ljudi koji su preboljeli bolest se mogu refinicirati, a i oni cijepljeni se mogu u većoj mjeri inficirati nego što se mogu inficirati s onim izvornim sojem", veli Trobonjača.

Ugrožava se ekonomska opstojnost

Zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević za Dnevnik N1 je naglasio važnost cijepljenja u cilju održanja turističke sezone i to kako bi ekonomija u državi išla uzlaznom putanjom.

"Mi od prvog srpnja na koncerte ne puštamo nikoga bez Covid propusnice, kao i na događanja koja okupljaju preko 100 ljudi. Mi smo odavno na oprezu”, rekao je Ivošević, dodavši da se velika većina ugostitelja pridržava mjera.

"Neki u noćnim satima rade mimo propisa, no civilna zaštita i policija noću obilaze krizne točke na kojima neodgovorni ugostitelji zbog svog džepa ugrožavaju tuđe zdravlje i sezonu", kazao je Ivošević.

Ivošević ističe kako se onima koji su u dilemi hoće li se cijepiti treba pristupiti iz različitih perspektiva.

"Ako pojedinac ne vidi odgovornost za cijepljenje, možda mu ne treba pristupiti sa aspekta zdravstva – što ćemo s ekonomijom? Ne odlučujemo mi hoćemo li završiti na crvenoj listi, ne radi se o politici grada, županije i države.

Ako bude više pozitivnih, strane nas zemlje stavljaju na crvenu listu i prekida se dotok turista”, rekao je Ivošević.

"Ako u jednom trenu ne bude prihoda od turizma, neće biti ni rashoda za mjere. Ugrožava se ekonomska opstojnost i ako ovako nastavimo neće biti ni potpora", rekao je Ivošević.

Masovna okupljanja trebala bi završiti

Epidemiolog i član Vladina znanstvenog savjeta Branko Kolarić smatra da bi veća okupljanja u Hrvatskoj za ovu sezonu trebalo – završiti.

"Ovo narančasto znači da smo ušli u jednu zonu gdje imamo porast broja slučajeva. Ja bih rekao da je to upozorenje da smo ušli u trend rasta. Za stožer je to tamnocrveno alarmantno upozorenje da se nešto može napraviti", rekao je Kolarić.

Naglasio je da misli da bismo masovnija okupljanja trebali završiti za ovu sezonu i da je cijepljenje nešto što će riješiti ovu epidemiju.

"Treba se puno ljudi cijepiti da bi se zaustavilo širenje epidemije. Kod nas, u domovima za starije gdje smo procijepili 80 posto ljudi, smrtnost je bila dvadeset puta manja", pojašnjava.