UGLEDNI STRUČNJACI ANALIZIRALI IZBORE: Politolog zaključio kako HDZ nije uspio i otkrio što će oni sada pokušati

Prema politolozima Laliću i Milardoviću odaziv birača na EU izbore još uvijek je iznimno nizak zbog negativnog stava građana prema politici i loše artikuliranim porukama tijekom kampanje

Politolozi Dražen Lalić i Anđelko Milardović komentirali su za Hinu kako je odaziv birača na EU izbore, koji je u nedjelju do 16,30 sati bio veći nego na prethodnim EU izborima, još uvijek iznimno nizak, a razloge za to vide u negativnom stavu građana prema politici, ali i loše artikuliranim porukama u predizbornoj kampanji. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, na birališta je do 16,30 sati u Hrvatskoj izašlo 21,31 posto birača, što je gotovo pet posto više nego 2014. godine, kada je do istog toga vremena glasovalo njih 16,45 posto.

“To je i dalje iznimno nizak odaziv”, komentirao je Lalić govoreći da se razlog tomu može naći u neuspjehu političkih aktera u Hrvatskoj, ali i da je niska izlaznost prije svega pokazatelj teškog ekonomskog i društvenog stanja u Hrvatskoj, razočaranosti jednog broja ljudi i velike nesklonosti ljudi prema politici. Dodao je da je u većini europskih zemalja izlazak sigurno veći, da su ljudi u drugim europskim zemljama zainteresirani za europske teme jer su nakon brexita počeli shvaćati da se odluke u velikoj mjeri donose u Bruxellesu i Strassbourgu.

Odgovornost Vlade

Milardović je o odazivu kazao da je on veći nego 2014. godine, no da je tada Hrvatska bila predzadnja po izlaznosti na izbore u EU. “Ako se to usporedi s izlaznošću od 60 posto u Francuskoj, to je mizerno”, kazao je dodavši da je za mali broj glasača koji izlaze na izbore kriva vladina politika i predizborna kampanja u kojoj se nije dovoljno govorilo o relevantnim EU temama. “Ključne teme za Hrvatsku i Europu nisu bile elaborirane, nismo čuli niti jednu ozbiljnu raspravu koja se tiče ekonomije, uvođenja eura, porezne, ekološke, socijalne, migrantske, demografske, obrambene politike.

O rezultatima izlaznih anketa, prema kojima je HDZ dobio 5, SDP 3, a po jedan mandat Nezavisna lista Mislava Kolakušića, Suverenisti, Živi zid i Amsterdamska koalicija, Lalić nije želio govoriti, smatrajući da ipak treba pričekati DIP-ove rezultate izbora.

Neuspjeh HDZ-a

Milardović je kazao da izborne ankete pokazuju da se može javno govoriti o neuspjehu HDZ-a, premda će se taj neuspjeh relativizirati. “Možda poraz bude veći do promjene izbornih rezultata jer po izbornim anketama ima nekih stranka koje su blizu osvajanja mandata”, kazao je dodavši da ipak treba pričekati relevantne rezultate.