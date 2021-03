‘Ne treba pasti u zamku da se nekoga smiješta u ludnicu, kao što su radili u SSSR-u i totalitarnim sustavima jer ima različit način izražavanja’

Predsjednik Zoran Milanović na društvenim mrežama skuplja velik broj poklonika, a njegov sukob s premijerom Andrejem Plenkovićem skuplja gomilu lajkova. Sociolog koji se bavi političkom komunikacijom, Dražen Lalić rekao je za RTL da je teško usporediti Milanovića s Donaldom Trumpom, kojega su isto prozivali da nije psihički stabilan. “Drugačiji su konteksti. Naizgled postoje neke sličnosti…”, dodaje Lalić.

“Postoji sličan politički stil, ali treba imati na umu da Milanović traje puno dulje od Trumpa, ogromno je pitanje hoće li Trump drugi puta osvojiti izbore, Milanović je sada predsjednik. Ne treba pasti u zamku da se nekoga smiješta u ludnicu, kao što su radili u SSSR-u i totalitarnim sustavima jer ima različit način izražavanja itd.

Ovakav stil je prisutan i u razvijenim demokratskim zemljama, ali uz dvije razlike. Prva je što se ipak drži do neke pristojnosti. Neka mjera mora postojati, postoji neka granica pa i u ophođenju ljudi u običnim situacijama pa i u politici. I drugo što se to onda odnosi na teme koje su bitne za društvo u cjelini, na društvene probleme.

Prijeđena je granica pristojnosti, ali ne samo kod Milanovića. Je li to bizarno i licemjerno, što prilično određuje komunikaciju Andreja Plenkovića, da istovremeno kaže da isključivo sa strane Milanovića dolazi taj stil, a onda ga nazove ljubomornim lažljivcem. Potrebno je dvoje za taj tango”, upozorava Lalić.

PLENKOVIĆ MILANOVIĆA NAZVAO ISKOMPLEKSIRANIM LAŽLJIVCEM: ‘Kakav je neradnik kao premijer bio, o tome se pričaju priče’

‘Milanović je huligan u razredu’

Na komentar da Milanović pokreće taj ples, a Plenković mora pokazati zube, Lalić odgovara: Svi smo bili u osnovnoj i srednjoj školi. Milanović je onaj huligan u razredu, onaj mangup, a Plenković je predsjednik razreda i odlikaš. Koji će biti zanimljiviji javnosti? O kome se više priča? Odlikaša se sjećam, bili su članovi nekih organizacija itd…”, kaže.

Na pitanje je li on bio huligan, Lalić je rekao da je on bio malo jedno, malo drugo, ovisno o tome kako mu je odgovaralo. “Kad pogledate malo ovu polemiku, ona je svađa u kojoj sudjeluju i drugi akteri, Pupovac, Šeks itd. Koliko god se mi gnušali nad time, kao pristojni ljudi kojima je stalo do demokracije i pristojnosti kod političara, da naši političari budu i fini ljudi koji se brinu za zajednicu… Ali ova svađa, polemika, dijalog, kako god, je donijela dvije dobre stvari.

U ovo teško doba epidemije, post potresa, ekonomske krize, ni reprezentacija nam nije igrala dobro. Cijelo to vrijeme smo imali zabavu. Ljudima je dosadio Netflix, ne mogu više gledati HBO i onda imaju zabavu. I tu Milanović prednjači. Njegov izričaj je doista originalan, ali onda prelazi granicu.

A druga stvar je što su ipak otvorene neke teme. Ovo što je jučer rekao Milanović, na pozive da se ide u njegov opoziv, Milanović je rekao da bi trebalo ići u opoziv Plenkovića i naveo je razloge koji se odnose na djelovanje premijera i vlade, a ti razlozi koji se tiču dovođenja ljudi u neravnopravan položaj vezano za epidemiju korone, situacije u pravosuđu, korupcije, on je spomenuo pola ministara u vladi i nekih drugih problema, to su činjenice i obični to svijet vidi. Rezultati istraživanja pokazuju da 70% građana ne podržava djelovanje vlade. To dovodi do panike što Milanović uz njegove marginalije i ‘filmove’, on zna istaknuti probleme i to je velika panika kod Plenkovića i HDZ-a”, rekao je Lalić.

OPET MILANOVIĆ: ‘Pupovac pobjegao na Sljeme, lupeta o kotama, kaže nije krivotvorio… Tko laže, taj i krade’

Pitanje licemjerja

Upitan nije li licemjerje što Milanović optužuje Plenkovića što nije učinio što ni on nije učinio kao premijer te je ostavio pravosuđe takvo i postavio je u Ustavni sud ljude koje sad proziva da su kompromitirani, Lalić je rekao da je to odlično pitanje

“Ako su njih dvojica glavni akteri. Milanovićevu komunikaciju dominantno obilježava vrijeđanje i nepristojnost. Ali Plenkovićevu obilježava licemjerje i izbjegavanje istine, da ne kažem nešto drugo. Ali itekako ima i kod Milanovića licemjerja. Recimo, vezano za Srbe. Ja nisam Srbin, ali ne mogu zaboraviti one izjave o mami lekarki, Plenkovićevoj majci, srpskom vodstvu da je šaka jada itd… On i nije dobre rezultate kao premijer što se tiče zaštite nacionalnih manjina, nije riješio zloglasni poziv ‘Za dom spremni’ i njegov mandat nije bio uspješan u nekim aspektima. A s druge strane, Plenković se koristi uvrdama i neprisojnostima, a pogotovo iritira kod njega arogancija, on je iznad situacije, on je superioran i obojica pate od sujete i nemaju inkluzivnu retoriku, obojica su elitisti i arogantni”, objasnio je.

I OPET MILANOVIĆ, I OPET NA PUPOVCA: ‘Milorade, a kad si namjeravao prokazati korupcijske rabote vlasti u kojoj sjediš?’

Uloga vođe opozicije

Lalić je komentirao i činjenicu da Milanović privlači simpatizere drugih opcija, Domovinski pokret, Most i sl. “Neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj. U ovom času će svi suparnici Plenkovića aplaudirati Milanoviću, a s druge strane je situacija u zemlji tako teška i opozicija tako slaba i tako slabo komunicira, ti kanali su zakrečeni, pa Milanović ima ulogu vođe opozicije”, rekao je.

Na pitanje je li to sukob dvaju politika ili dva ega, taštine, Lalić kaže: “Nažalost je to prije svega sukob dvaju ličnosti i dva politička stila, a da su obojica zapravo pripadnici istog sustava i što je dokazano – Milanović u četiri godine ne da nije proveo strukturne reforme, gospodarstva, pravosuđa, obrazovanja, on nije ni ozbiljno razmišljao o tome. Nije ni Račan bio puno bolji. SDP i HDZ su dvije stranke istog sustava, što znači da nam se ne piše dobro”, rekao je i istaknuo da je po stilu drugačije i da barem imamo zabavu u vrijeme korone. “Nastavit će se ovo”, smatra Lalić.

PUPOVAC U ‘OTVORENOM’: ‘Ja jesam prljav, vjerojatno zato što sam Srbin. Kao što si Židovi bili prljavi zato što su Židovi!’