UGLEDNI SDP-ovac NE ŽIVI U OBLACIMA: ‘Ne radimo dobro, puno griješimo i biramo krive teme’

Grbin je priznao kako su sami krivi za loš rejting

Vladajuća većina u petak je u Saboru odbacila prijedlog dopuna Zakona o doprinosima nezavisnog zastupnika Miranda Mrsića, donedavnog SDP-ovca. Zbog tog zakonskog prijedloga, koji vrh stranke nije prihvatio, Mrsić je i izbačen.

Odbacivanje Mrsićeva prijedloga bilo je očekivano, međutim, nije se očekivalo da će na glasovanju u sabornici izostati najveći dio SDP-ovih zastupnika. A još manje, da će, od onih koji su glasovali – protiv Mrsićeva zakona biti samo šef SDP-a Davor Bernardić.

O ovoj temi je u Studiju 4 pričao potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin.



Grbin je rekao kako je bio u sabornici, ali nije glasovao, a to se prema Poslovniku smatra kao da je bio suzdržan. Nije želio komentirati izostanak većine zastupnika kao ni postupak Bernardića. Za Mrsićev prijedlog nije glasovao, kako kaže, zbog obrazloženja kojeg je dao prilikom odgovora na amandmane. “Držim da ono što je rekao – da nije socijaldemokratski poticati poslodavca da pomažu radnicima – potpuno pogrešno”.

Komentirajući nedavno objavljenu informaciju da je sadašnji politički tajnik SDP-a Davorko Vidović trebao biti ministar rada i mirovinskog sustava u privremenoj Vladi koju je pripremala predsjednica, Grbin je rekao kako je to njemu neprihvatljivo. “On bi trebao, kao iskusan političar, znati da ne može u trenutku dok je SDP-ova vlada u Banskim dvorima, pregovarati s predsjednicom koja dolazi iz kruga HDZ-a kako bi ušao u njenu vladu. Na pitanje treba li uslijediti neke sankcije, Grbin kaže da odluku o tome donosi predsjednik stranke, no on očito u tome ne vidi ništa sporno. Žao mi je zbog toga”, rekao je Grbin.

Priznao je kako su sami krivi za loš rejting. “Nezadovoljan sam situacijom u kojoj imamo najgoru vladu u 28 godina hrvatske neovisnosti, a da mi kao najveća oporbena stranka ne uspijevamo na tome kapitalizirati. Čini mi se da ne radimo dobro, čini mi se da ima puno grešaka u našem radu i komunikaciji, izboru tema”.

Grbin je rekao kako će tražiti od Predsjedništva Sabora da ukine pokroviteljstvo nad komemoracijom u Bleiburgu. “No, ne vjerujem da će išta biti od ove inicijative s obzirom na sastav Predsjedništva. HDZ-ovcima je od istine puno važnije zastupati ono što barem kod dijela njihovih birača izaziva dosta veliku potporu”, dodao je Grbin.

Komentirajući Inicijativu “Narod odlučuje” i kampanju za referendum o izbornom sustavu, Grbin je rekao kako je prvi prijedlog o tri preferencijalna glasa nešto o čemu bi se moglo razgovarati. “No, to je samo bacanje magle. Pravi cilj je ukidanje prava nacionalnih manjina. U hrvatskoj javnosti se pokušava prikazati da zastupnici koji su izabrani iz reda nacionalnih manjina ne uživaju gotovo nikakvu potporu, da su izabrani samo sa 5 ili 10 glasova. Ali primjerice, neki od tih zastupnika koji su izabrani u 12. izbornoj jedinici dobili su dvadesetak puta više glasova od predsjednika Hrvatskog sabora. Zašto bi predsjednik Hrvatskog sabora koji je dobio 20 puta manje glasova od jednog zastupnika nacionalnih manjina imao pravo odlučivati o proračunu, a zastupnik nacionalnih manjina ne”, pita Grbin.

“Ova grupa ljudi kojoj je ideolog gospođa Markić nastavlja tamo gdje je ona krenula 2013. godine. 2013. godine žrtve njenog djelovanja bile su seksualne manjine, danas su im nacionalne manjine. Vrlo je jasno da se ovdje radi o jednoj totalitarnoj protumanjinskoj politici i mislim da bi sve stranke u Hrvatskom saboru trebale biti svjesne što se događa”, rekao je Grbin.