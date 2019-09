UGLEDNI POVJESNIČAR OPTUŽIO BRANITELJE I CRKVU ZA ETNIČKE TENZIJE: ‘Oni ucjenjuju, upozoravaju i prijete – to treba razriješiti’

Tvrtko Jakovina tvrdi da je Pupovac dugo razmišljao kako reagirati nakon nacionalističkih napada na Srbe

Povjesničar Tvrtko Jakovina osvrnuo se u razgovoru za N1 televiziju na izjavu Milorada Pupovca u kojoj je doveo u vezu Hrvatsku i NDH, rekavši kako je Pupovac vjerojatno “dugo razmišljao treba li na taj način reagirati” jer postoje podjele oko pitanja poput Jasenovca te da je nakon nedavnih nacionalistički motiviranih napada trebalo reagirati državnički.

“Pretpostavljam zbog toga što je Hrvatska već nekoliko godina podijeljena po tom pitanju, recimo u Jasenovcu. Vlada je svjesna svega toga pa je početkom travnja ove godine, kada je bila komemoracija, tražila od Ministarstva vanjskih poslova da naziva veleposlanike da ne idu na komemoraciju koju organiziraju pripadnici naroda stradalnika. Prema tome, očito je to ozbiljan problem”, rekao je Jakovina te dodao da pretpostavlja kako Pupovac prati što se događa.

MILORAD PUPOVAC POSTAJE NEPRIJATELJ BROJ 1; Branitelji kreću u akciju: Tražit će očitovanje Plenkovićeve Vlade

Nedostaje jakih gesta

“Oni su pobrojali više od 1300 incidenata samo u godinu dana – koji imaju, po njihovom sudu, nacionalnu etiketu. Ovdje se dogodilo nešto što je predsjednica, kao što je rekao i potpredsjednik Sabora (Furio Radin), opisala vrlo generalno. Ovo nije bio generalni slučaj, vrlo dobro znamo što se dogodilo i bilo je jasno iz konteksta, već prvi dan kada su vijesti izašle, da je to bio tip incidenta, zločina ili napada, koji nije bio huliganski udar jedne grupe na nekakav kafić – jer ništa nije ukradeno, tamo su bila djeca, bio je jasan kontekst, selo je bilo vrlo konkretno, područje na kojem se to dogodilo je vrlo konkretno. To je zahtijevalo državničku reakciju”, smatra Jakovina.

Kaže kako se Hrvatska nalazi u “katastrofalnoj situaciji što se tiče jakih gesta” te da su izostajali barem simbolički akti koji su mogli umiriti stanje. “Možda nema snage u onima koji vode državu, a ja bih rekao da najviše nema želje da takve poruke šalju. Poruka je trebala biti da odu na to mjesto, trebali su s tim seljacima sjesti za stol, trebali su reći da je to njihova domovina, a ne da predsjednica upućuje prijekore nekome tko je čitav svoj politički život, što Pupovac jest, posvetio hrvatskoj politici”.

Puno stvari ga smeta kod SDSS-a

Na pitanje je li premijer Andrej Plenković uspio u namjeri da bude što otvoreniji prema manjinama, Jakovina je rekao kako je najbolji pokazatelj to što je u koaliciji s najvećom manjinom.

“To je jako dobro shvatio Ivo Sanader i vrlo dobro znamo koliko je njegova simbolička gesta, kojih mi nemamo sada, značila za relaksaciju stanja u Hrvatskoj. A da ne govorim što je Milorad Pupovac značio za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. To je bio najdjelatniji pokazatelj kako se stvari u Hrvatskoj normaliziraju. Mogao bih smisliti puno stvari koje me smetaju u politici SDSS-a. Da sam ja iz srpske zajednice, postavio bih pitanje kako se moglo dogoditi da gospodin Mirko Rašković završi u Hrvatskom saboru i onda koalira s Tomislavom Karamarkom koji je otvorio najviše vrata nacionalizmu u zemlji dok je bio na čelu HDZ-a.”

Pritisak Crkve i branitelja

Jakovina smatra da još uvijek nije prestao pritisak onih koji u Hrvatskoj imaju “stvarnu moć”, ili je barem dijele s Vladom, s to su branitelji i Crkva “koji su najveći generatori ovoga duha”. “Oni ucjenjuju, upozoravaju i prijete – to treba razriješiti, a to neće biti lako razriješiti unutar HDZ-a ako predsjednik HDZ-a s druge strane ima one koji pretendiraju da predvode ili da su bliži tim dvama stubovima na kojima Hrvatska počiva. Dok god je to tako, dok god je Crkva kakva jest, dok god su braniteljske udruge toliko moćne, teme koje dovode do ove atmosfere u društvu neće prestati.”

Također je komentirao manipulacije prošlosti koje se događaju u Srbiji i Hrvatskoj, a koje se u jednoj stvari bitno razlikuju. “Srbi žele pokret koji je bio kolaboracionistički jednim velikim dijelom, pretvoriti u antifašistički pokret, da završe s dva pobjednička pokreta, a Hrvati svoj pobjednički pokret miču u stranu i žele rehabilitirati ono što neće moći rehabilitirati, što čak ni predsjednica u razgovorima s američkim i izraelskim političarima nije mogla braniti. To je velika razlika. Ako bih birao revizionizam, onda je onaj pametniji jer na toj laži možete bolje graditi. Na ovoj laži koju mi gradimo možete manje postići. Šteta što godinama o tome govorimo, a s godinama je stanje samo gore i gore.”