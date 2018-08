UGLEDNI PODUZETNIK ZA NET.HR SECIRAO NOVI VLADIN PLAN ZA ZGRTANJE LOVE: ‘Ovo što žele napraviti vlasnicima firmi je zbilja okrutno’

Saša Cvetojević u razgovoru za Net.hr pojašnjava što kakve bi posljedice Vladin novi prijedlog zakona o izmjenama zakona o porezima i doprinosima mogao imati za male poduzetnike.

Vlada priprema novi prijedlog zakona o izmjenama zakona o porezima i doprinosima, i čini se da su im i ovog puta na meti oni koji financijski najslabije stoje, a kako bi se preotelo što više novca od poduzetnike i slilo u državnu blagajnu.

Vlada, naime, bez ikakve prethodne najave ili objašnjenja povećava minimalnu osnovicu za obračun poreza i doprinosa članova uprava ili izvršnih direktora privatnih firmi. To se odnosi i na male tvrtke ili obrte s jednim ili dva zaposlena.

Podsjetimo, minimalna osnovica povećat će se s faktora 0.65 na 1.1, što znači da bruto plaća direktora mora biti nešto veća od 8.800 kuna. To isto tako znači da žena koja je otvorila obrt kako bi pekla kolače i tako zarađivala za život, bez da to radi na crno, mjesečno mora samoj sebi isplatiti tu svotu novcu, bez obzira je li ju zaradila ili nije.

Takva je odluka dosta opasna i mogla bi u blokadu natjerati mnoge vlasnike tvrtki, one koji se već nisu našli u tom financijskom paklu.

Nadrapat će oni koji stoji najslabije

Već smo prenijeli komentar konzultanta Marka Rakara, koji je zaključio kako će ova odluka Vlade najviše pogoditi one koji jedva preživljavaju, one koji financijski stoje najslabije.

Odlučili smo nazvati poduzetnika Sašu Cvetojevića kako bismo doznali njegovo mišljenje o temi. U kratkoj analizi za Net.hr složio se s Rakarom – ovo je jako loša odluka.

Treba vidjeti što se plaća i zašto se plaća

Ponovio je riječi više stručnjaka koji su u posljednje vrijeme komentirali kako ovo što Vlada radi nije prava porezna reforma. ‘Prvenstveno ovo nije prava reforma, ovo je pretakanje s jedne na drugu stranu, prava reforma bi bila ozbiljno zagrist u to i vidjet što se plaća, zašto se plaća i tako dalje… Ova njihova zamisao ide na tragu ono što su već napravili pred neko vrijeme, a to je da se jednostavno natjera mikropoduzetnike da budu zaposlenici’, objasnio je Cvetojević.

Vlada želi poduzetnike natjerati da plaćaju veće poreze i doprinose

To je loša stvar, kaže on, jer poduzetnik nije poduzetnik zato da bi negdje bio zaposlen te sebi isplaćivao plaću, već poduzetnik živi od zarade firme i dobiti. ‘Oni žele prisilno mikropoduzetnike natjerati da plaćaju veće poreze i doprinose, čime se za takve firme to porezno opterećenje značajno povećava. Samo ovime im uzimaju godišnje 20 i nešto tisuća kuna više nego što su im uzimali dosad’, kaže poduzetnik.

Ovo je prema svima koji svojim poslom nisu ni uspjeli na godišnjoj bazi zaraditi da bi tu plaću sebi isplatili jako okrutno, smatra Cvetojević.

Manjim firmama je ovo problem opstanka

‘Prisiljavati nekoga koliko će sebi isplatiti plaću, pogotovo ako je tvrtka u problemima…jako loše. Velika većina blokiranih firmi, pokazalo se, u rukama ljudi koji imaju neka samostalna zanimanja, koji nisu htjeli radit na crno nego su to legalizirali otvarajući j.d.o.o. Nije to problem većim firmama, manjim firmama je to problem opstanka – da netko mora platiti četiri tisuće kuna više mjesečno, tko je sam zaposlen u svojoj maloj firmici, peče kolače, radi neke intelektualne usluge…’, analizira dalje Cvetojević.

Prema ovoj novoj izmjeni, poduzetnici moraju povećati davanja za neki iznos koji mnogi sad preko noći ne mogu pronaći. Ono što će se dalje događati neće biti pozitivno, smatra Cvetojević.

‘Opcija je ići u ilegalu, prebacit se na pay pal i stavljati sebi u džep… Država radi na način da će ona te doprinose obračunati po sili zakona, mogli vi isplatiti njih ili ne i blokirat će vam firmu. Država će u konačnici, ako tako stisne poduzetnika, na kraju dobiti manje’, zaključio je poduzetnik za Net.hr.