UGLEDNI ODVJETNIK O AFERI JANAF: ‘Postoji ugrađena sistemska greška. Nije logično, ako godinu dana čuvaju informacije, kako zadnji dan iscuri?’

Poznati odvjetnik otkrio je kako USKOK dan prije uhićenja do podne blokira bankovne račune osumnjičenika, što se kasnije dozna u javnosti i služi kao podloga za curenje informacija o istrazi, a osvrnuo se i na reakciju Zorana Milanovića nazvavši njegova pitanja legitimnim, ali kritiziravši njegove istupe

Ugledni hrvatski odvjetnik Anto Nobilo osvrnuo se na detalje afere Janaf, a pogotovo na curenje informacija o istrazi te mogućnost da premijer i predsjednik države znaju, odnosno ne znaju da se takve akcije provode. “Najmanje dan prije kretanja u akciju obavještavao bi se premijer, a ako su bili dobri odnosi, onda i predsjednik pod objašnjenjem da nije u redu da najviši političari u Hrvatskoj iz novina čitaju o nečemu što je sigurnosno važno za cijelo društvo i državu. Ne kažem da su oni donosili odluke, utjecali, ali informacije su primili”, ustvrdio je Nobilo u razgovoru na N1.

Blokiranje računa

Istaknuo je kako misli da u USKOK-u postoji “ugrađena sistemska greška” zbog koje su mogle curiti informacije. “Ovdje su organi koji su vodili istragu godinu dana čuvali informacije. Međutim, nitko u javnosti nije izašao s nečim što ću vam sada reći – postoji ugrađena, sistemska greška kod USKOK-a i tu 24 sata ili 16 sati prije uhićenja cure informacije. Naime, USKOK u velikim predmetima ovakvog tipa iz meni nepoznatih razloga, dan prije do 12 sati u bankama blokira račun onih koje će sutradan uhititi. I te informacije otiđu u javnost. Treba pokrenuti istragu jer su curile informacije. Ovo što vam ja kažem je iskustvo iz prethodnih slučajeva. Nije mi logično – ako su godinu dana čuvali informacije, kako da zadnji dan iscuri”, pitao se Nobilo.

Legitimna pitanja na nelegitiman način

Aferu često i eksplicitno komentira i predsjednik države, Zoran Milanović. Nobilo smatra da je on postavio legitimna pitanja, ali mu se ne sviđa način na koji je to napravio.

“Predsjednik je legitimno postavio pitanja, ali način na koji je to napravio mi se na neki način ne sviđa. Naime, on je previše kategoričan, previše direktan i čovjek bi očekivao da onda ima i čvrste materijalne dokaze. I ja se iskreno nadam da ima. On od SOA-e mora biti informiran o svim sigurnosnim, interesnim informacijama. I postoji mogućnost da je SOA sve istražila i da predsjednik ima podatke i da na osnovu toga nastupa. Ako nastupa na osnovu instinkta, kao ja na osnovu nekih iskustava, zaključivanja, onda je predirektno optuživao. Prečvrsto se miješao u neke procese i mislim da to nije dobro”, ustvrdio je odvjetnik.

‘Premijer ima odgovornost’

I premijer Andrej Plenković je komentirao aferu, rekavši da ništa nije znao i da je to u redu. “Stav ‘ne zanima me’ nije točan. Premijer ima odgovornost za borbu protiv korupcije. Ne mora biti operativno uključen u akcije, ali mora znati”, zaključio je odvjetnik Nobilo.

