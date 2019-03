POTRES U AKADEMSKOJ ZAJEDNICI: Hrvatski znanstvenik s Oxforda objavio eksplozivan komentar, odriče se vlastite diplome?

‘U CV ću samo staviti da sam završio Ekonomski fakultet u Zagrebu 2010., no da sam se 2019. iste diplome odrekao zbog moralne degradacije Sveučilišta koje simbolima korupcije u Hrvatskoj dodjeljuje počasne diplome’, poručio je Vuk Vuković, doktorand na sveučilištu Oxford

Vijest da je službeno pokrenut postupak dodjele počasnog dokotrata Sveučilišta u Zagrebu gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću zatresla je akademsku zajednicu. Mnogi u njoj prosvjeduju zbog ove odluke, a neki najavljuju i konkretne poteze u znak prosvjeda.

Jedan od njih je znanstvenik i doktorand na sveučilištu Oxford Vuk Vuković kazao je da će, u slučaju da Bandić doista dobije počasni doktorat zagrebačkog Sveučilišta, ozbiljno razmisliti o tome da se službeno odrekne svoje prvostupničke diplome s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Vuković je svoju nakanu iznio u objavi na Facebooku koju prenosimo u cijelosti.

‘Takvom čovjeku davati počasni doktorat je dno dna’

“Suzdržavao sam se al moram… Prvi puta kada sam vidio ovu informaciju činilo se nadrealnim. Čovjeku koji je simbol korupcije u Hrvatskoj, koji je lajtmotiv i maltene inspiracija mojih istraživanja o korupciji prema kojima gradonačelnici koji su završili u zatvoru radi korupcije pobjeđuju na izborima, čovjeku koji je, ajmo još jednom, bio u ZATVORU, i to ne kao politički disident koji se “borio protiv režima” ili štogod, nego je u zatvoru bio ZBOG KORUPCIJE, i tamo proveo 6 mjeseci, u kojeg se vratio nakon pokušaja utjecaja na svjedoke, iz kojeg je bio pušten nakon skandalozne odluke Ustavnog suda (koji je valjda jedini skup ljudi beskrupulozniji od vodstva sveučilišta), koji je kupovinom saborskih zastupnika de facto ukinuo parlamentarnu demokraciju u ovoj zemlji, i kojega, usput rečeno, jedan jedini izborni poraz dijeli od dugogodišnje zatvorske kazne i potpunog kraha; takvom čovjeku davati počasni doktorat je novo dno dna i kap koja je prelila čašu.

Ipak to Sveučilište, kakvo je da je, još uvijek ima pojedine kvalitetne profesore koji su vrhunski u svojim područjima (negdje više negdje manje, kako koji faks, ali ih ima). Ipak to Sveučilište ima i alumnije koji nešto vrijede i doma i po svijetu. Obrazovalo je generacije naših ljudi. Bilo je tu svega naravno, i prodaja diploma i degradacije standarda, i raznih ludosti, al i ono malo ljudi što nešto vrijedi danas, krenulo je sa tog Sveučilišta.

‘Neće mi zagrebačka diploma faliti, ovo je simboličan stav’

Ovim potezom svim tim ljudima je opaljena metaforička šamarčina. Ukoliko se ovo stvarno dogodi, u što nažalost uopće ne sumnjam da će se dogoditi, ozbiljno razmišljam da se službeno odreknem svoje prvostupničke diplome sa EFZGa, jedne od sastavnica tog istog Sveučilišta. U CV ću samo staviti da sam završio EFZG 2010., no da sam se 2019. iste diplome odrekao zbog “moralne degradacije Sveučilišta koje simbolima korupcije u Hrvatskoj dodjeljuje počasne diplome”. I možda još: “dok god je takva situacija na Sveučilištu ne želim se predstavljati kao njihov alumni”.

Nemojte misliti da bi to bio posebno hrabar potez, imam ja diplome sa LSEa i uskoro Oxforda. Nije da će mi ova zagrebačka falit. Ovo je simboličan stav. S kim god u svijetu dođem u kontakt to će biti poruka koju će pročitati. Pa eto, nek vam je na čast i slavu kako se predstavljate svijetu. Ali kao da je ikoga tamo briga kako se Sveučilište percipira u svijetu. Da ih je i malo briga, bili bi bar u top 1000 na svijetu.

No ono što me izbezumljuje u ovom slučaju je sljedeće: što ćete napravit kad Bandić jednog dana više ne bude zagrebački gradonačelnik? Ekipa koja se uz njega vezuje uopće ne kuži koliko je on krhak. Kada izgubi svoju političku moć i ne bude više mogao utjecat na sudstvo što mislite da će mu se dogoditi? Hoćete li ga onda zatajiti? Oduzet mu počasni doktorat? Što je žalosno čak i budu. Ovi što mu se najviše ulizuju će ga prvi pljunut kad padne. Žalosno…”, napisao je Vuković u objavi na Facebooku.

