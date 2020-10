UGLEDNI METEOROLOŠKI SERVIS ACCUWEATHER OBJAVIO PROGNOZU ZA ZIMU: Evo kakvo vrijeme nas čeka u Hrvatskoj – bit će problema

“S južinom i iznadprosječnom toplinom ‘sukobljavat’ ćemo se i sljedećih dana, tijekom kojih jutarnje magle i mraza može biti još samo rijetko, uglavnom u četvrtak u Posavini i Podunavlju, te u unutrašnjosti Dalmacije. Uz pretežno suho i sunčano vrijeme najviša poslijepodnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 20 i 23 °C, a i jutra će većinom biti osjetno toplija od onih početkom tjedna. Oblačnije, uz mogućnost gdjekoje kišne kapi, bit će uglavnom oko Rijeke i u Gorskome kotaru.

No, ponegdje već od potkraj petka, te posvuda tijekom vikenda i početkom novoga tjedna ponovno će biti dosta oblaka, iz kojih i česte kiše, mjestimice i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i područjima uz njega”, najavio je meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Accuweather je objavio i veliku vremensku prognozu za zimu u našem dijelu Europe.

“Iako ne znamo kako će se pandemija razvijati u sljedećim mjesecima, AccuWeatherov tim dugoročnih prognostičara prilično je siguran kakve vremenske prilike Europljani mogu očekivati ove zime. Dio tima čine Tyler Roys, meteorolog u AccuWeatheru posljednjih 10 godina, Alan Reppert, stariji meteorolog koji je u AccuWeatheru od 2001. godine, i Jason Nicholls, viši meteorolog koji vodi AccuWeatherovu međunarodnu prognozu”, navode u tekstu.

Are the unusually early windstorms a sign of what's to come? AccuWeather forecasters have you covered on what to expect this winter — including the part of Europe that "might be hurting for snow this year." https://t.co/3UwfQTeq7D

— AccuWeather (@accuweather) October 22, 2020