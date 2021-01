UGLEDNI INFEKTOLOG HVALI HRVATSKU STRATEGIJU BORBE PROTIV COVIDA: ‘Države mogu učiti od vas’; No, problem su ‘covid’ putovnice

Mislim da je to pogrešno, da se napravi privilegija za one koji se cijepe. Svatko sam može odlučiti hoće li se cijepiti ili ne, to je više moralno pitanje, kaže Trampuž

Hrvatska je uzela dobru strategiju u ovoj pandemiji i to se vidi prema brojkama koje idu dolje, kazao je slovenski infektolog s adresom u Berlinu Andrej Trampuž za N1 televiziju. Smatra, međutim, da bi prvi na popisu za cijepljenje trebali biti stariji, bolesni i druge ranjive osobe.

Mjere se, smatra, moraju nastaviti, bez obzira na pad broja novozaraženih. Drži da i dalje treba nastaviti s mjerama, jer kad se olakšava, smatra Trampuž, onda će brojke ići gore. Navodi kako u Njemačkoj brojke padaju, a ipak od danas idu strože mjere. Svi bismo željeli da cijepljenje ide brže, kazao je, ali također smo znali da na početku cijepljenja neće biti dovoljno doza, kaže.

“Nadam se da će uskoro biti i novih cjepiva. Sve države imaju taj problem da nemaju dovoljno cjepiva. Da, države koje su individualno kupovale od proizvođača imaju bolju situaciju nego Europa, ali ako bi svaka država u Europi radila za sebe, onda manje države kao Slovenije ili Hrvatska možda ne bi dobile ništa za sebe. Također, ako radimo zajedno, imamo više podataka koje možemo dijeliti i ako se pokaže da ima neki problem i tu isto tako Europa može raditi zajedno. Hrvatska je dobra u vakcinaciji, tako da puno država može učiti od nje kako da to logistički naprave”, kazao je.

Međutim, ne slaže se s implementacijom tzv. “covid putovnica”. “Mislim da je to pogrešno, da se napravi privilegija za one koji se cijepe. Svatko sam može odlučiti hoće li se cijepiti ili ne, to je više moralno pitanje”, rekao je Trampuš za N1 televiziju.

