UGLEDNI HRVATSKI ZNANSTVENIK O KORONAVIRUSU: ‘Ne smije se toliko paničariti, reakcije mi se čine uistinu pretjeranima’

‘Reakcije mi se čine uistinu pretjeranima, osobito kad znamo koje je vrijeme inkubacije i kako virus reagira’, kaže Đikić

Ugledni hrvatski znanstvenik, inače član Američke akademije znanosti i umjetnosti, Ivan Đikić, osvrnuo se na paniku zbog koronavirusa, rekavši kako “svi zaboravljaju kako gripa godišnje uzme 65 tisuća život te dođe i sama nestane”, prenosi 24sata.

“Ovaj virus je sličan influenca virusu s kakvim se čovječanstvo susreće svake godine. Kod gripe je smrtnost jedan posto i samo je lani uzela 65.000 života. Kod korone se pokazalo za sada da je smrtnost dva posto te posljedicama bolesti uglavnom podliježu stariji i ljudi slabijeg imunološkog sustava. Ne smije se toliko paničariti”, kazao je Đikić.

SARS i MERS bili su puno opasniji

Znanstvenik navodi kako znanstvenici diljem svijeta rade na lijeku, no istaknuo je kako njega neće biti još barem šest mjeseci. Unatoč tome, kazao je Đikić, SARS i MERS bili su puno opasniji, ali nije zabilježena ovakva vrsta panike.

“Svaki virus ima svoj ciklus trajanja. Kad se pojavi, oboli mnogo ljudi, no s vremenom sam nestane. Koliko će trajati, ovisi o broju ljudi koji su ga preboljeli i koji se mogu inficirati. Tako će biti i s korona virusom”, kazao je Đikić.

On je mišljenja kako se pretjeruje kad se govori o zatvaranju granica te da se time izjavama dodatno sije strah u javnosti. “Reakcije mi se čine uistinu pretjeranima, osobito kad znamo koje je vrijeme inkubacije i kako virus reagira. Novih informacija o lijeku još nema, no kad se lijek otkrije, onda će vakcinacija biti najbolji način za buduće sprečavanje širenja virusa. Do tada treba sabrano gledati na cijelu situaciju”, kazao je Đikić.

Znanstvenici ujedinjeni i rade punom parom

Nijedan virus dosad nije na ovakav način ujedinio znanstvenike – dosad je provedeno čak 153 studija, ukjučujući epidemiološka istraživanja, genetske analize i klinička izvješća.

Znanstvenici su uspjeli laboratorijski izolirati virus u dosta kratkom roku te je testiranje lijekova već počelo. Poznato je kako virus podnose dobne skupine pa je u časopisu Epidemiologija kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti objavljeno kako se rizik od smrti značajno povećava s dobi oboljelih.

Kod ljudi starijih od 80 godina smrtnost je čak 14,8%, za ljude od 70 do 79 godina je 8%, a za 60 i 69 je 3,6%, za 50 do 59 godina je 1,3%, od 40 do 49 – 0,4%, od 10 do 39 – 0,2%, a za djecu mlađu od 10 godina nema ni jednog smrtnog slučaja, prenosi 24sata.