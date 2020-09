UGLEDNI ANALITIČAR POENTIRAO SARKASTIČNIM STATUSOM: ‘Do you really want to hurt me, pjeva narod mrdajuć’ stražnjicom’

‘Jesam li ja to dobro shvatio da tri hrvatska predsjednika, od kojih su dva sigurno bili u Klubu i sva tri su pravnici, tvrde da predsjednik vlade treba znati za tajne istrage? Emigrirat ću, ako već nisam’

Ugledni ekonomski stručnjak Velimir Šonje često komentira aktualne događaje, politike i smjerove u Hrvatskoj. Obično je pritom ozbiljan, no jučer je objavio sarkastičan status koji je skupio mnoštvo reakcija.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

“Moj komentar recentnih događaja: događaji su slojeviti, pa ih se može sagledati samo kroz različite perspektive.

1. Marketinška perspektiva. Postoji mogućnost da je cijelu aferu zakuhala Toyota kako bi se ponovo pokazalo da pruža jedan od najboljih omjera vrijednosti za novac.

2. Ekonomska perspektiva. Ekipa i dalje ne kuži da su mitove o (neo)liberalima, rasprodaji obiteljskog srebra i užasima privatizacije smislili ovi da mogu u miru krčmiti uz široku narodnu podršku. A ovi drugi, koji su u osnovnoj školi preskočili lekciju o praznom skupu, i dalje viču: Dajte nam naše, samo poštene! Nije bitno vlasništvo, samo upravljanje! Državno, a efikasno!

3. Ustavno-pravna perspektiva. Jesam li ja to dobro shvatio da tri hrvatska predsjednika, od kojih su dva sigurno bili u Klubu i sva tri su pravnici, tvrde da predsjednik vlade treba znati za tajne istrage? Emigrirat ću, ako već nisam.

4. Nacionalna perspektiva. Priznajem da mi je lockdown bio toliki stres da sam od pritiska i dugotrajnog boravka u stanu u četiri zida napisao knjigu u autoterapijske svrhe, ali sada mi je lakše kada znam da su se barem neki moji sunarodnjaci u to vrijeme opušteno družili. Jer mi smo svi jedno, jedan smo narod i trebamo se veseliti uspjesima svih članova naše zajednice.

5. Glazbena perspektiva. Jedini klub koji priznajem je Culture Club: Do you really want to hurt me, do you really want to make me cry, pjeva narod mrdajuć’ stražnjicom.