Ovih je dana u središtu pažnje zagrebačke javnosti projekt Jarun panorama, poznatiji kao 'mini Manhattan', čime se aludira na svojedobni projekt kolokvijalno zvan 'Manhattan na Savi' koji je gurao pokojni gradonačelnik Milan Bandić, a od kojeg se odustalo.

'Mali Manhattan' predviđen je na jugozapadnom dijelu Zagreba, također uz Savu. O tom je projektu za N1 govorio zagrebački arhitekt Otto Barić, koji je na istoj lokaciji svojedobno osmislio sličan projekt, ali je tada bilo nužno izraditi urbanistički plan uređenja.

'Danas to sigurno ne bih tako radio'

“Moj ured je to radio, a natječaj je dobio BIF Studio. Tim natječajem se definirao samo izgled. Od 2008. godine postoje uvjeti da se taj projekt radi”, rekao je Barić.

Postavlja se pitanje je li Zagrebu potreban projekt koji uključuje najviši poslovni neboder u Hrvatskoj te četiri manja s 340 stanova. Barić kaže da je 2008. godine bio “duboko uvjeren da ima smisla na južnom ulazu u grad stvoriti jedan veliki kompleks“.

“No, danas kad gledam tu parcelu, sigurno ne bih to tako radio jer vidim da je prevelika izgrađenost i razvila se jedna stambena zona južno od Jadranske avenije sa zgradama s četiri do pet katova i to je humanije. Ovdje je riječ o skupoj parceli pa se gradi visoko”, dodao je.

'Još 1000 automobila ubaciit će se na rotor'

I Barić, kao i neki drugi kritičari projekta Jarun panorama tvrdi da bi problem mogao biti promet.

“Najveći problem bit će promet. Diskutira se o Jarunskom mostu, a bez njega će doći do prometnog kolapsa. Kada računate ljude koji će živjeti i raditi u tom kompleksu, to je otprilike tisuću automobila koji će se dodatno ubaciti na rotor”, napomenuo je.

Naglasio je da nije riječ o gradskom projektu pa da stoga nema ni financijskog opterećenja za Grad.

“Postavlja se pitanje je li bilo korisnije gurati investitore u neke prostore od kojih bi grad imao koristi, kao što su blok Badel, Zagrepčanka, Gredelj i slično. No to ovisi uvijek o investitoru”, rekao je Barić za N1.