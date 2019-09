UGLEDNI ANALITIČAR O ODLASKU BANDIĆEVOG ‘ŽETONČIĆA’: Koji je krajnji cilj vladara hrvatske metropole i igrokaza s Plenkovićem?

‘Ništa se nije dogodilo. Sastav vladajuće većine ostaje isti, a Bandić će nekoga drugog odabrati za šefa svog Kluba jer to je ionako jedna formalna pozicija, osim u onim situacijama kada, opet u dogovoru s Plenkovićem, treba pokazati koliko je Bandić jak, a kakvu smo vidjeli prošli petak u Saboru’, kazao je za Net.hr politički analitičar Žarko Puhovski

O nesuglasicama i tihim previranjima u saborskom Klubu zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, poznatijem kao ‘Bandićevom klubu’ govori se već neko vrijeme, što i ne čudi s obzirom na to da je zagrebački gradonačelnik ondje okupio šaroliku ekipu s raznih političkih strana. Danas su te glasine dijelom dobile potvrdu odlaskom dosadašnjeg predsjednika Kluba, Roberta Jankovicsa, inače zastupnika mađarske nacionalne manjine.

Time se talon Bandićevih ‘žetončića’ stanjio, ali u njemu je i dalje jedanaest zastupnika s kojima ovaj i dalje može mirno raspolagati i, prema potrebi, uvjetovati ustupke vlade premijera Andreja Plenkovića.

‘Kao i obično, Grmoja priča besmislice’

Uostalom, Jankovics je objavljujući odluku o napuštanju Bandićevog Kluba kazao da će i dalje podržavati parlamentarnu većinu, ali isključivo kroz Klub zastupnika nacionalnih manjina.

“Razlike među članovima kluba postale su prevelike za mene i više nisu samo koncepcijske nego i suštinske”, kazao je Jankovics.

Bandić je, pak, njegov odlazak prokomentirao u svome stilu.

“Gledali ste film ‘Tesna koža’? Očito mu je (Jankovicsu) postala pretijesna koža. Klub je velika, velika odgovornost”, rekao je Bandić. A na pitanje brine li da će mu se Klub zastuponika raspasti, dodao je da ga “ništa ne zabrinjava”.

I politički analitičar Žarko Puhovski smatra da Milan Bandić nema razloga za brigu. Kada smo mu na početku razgovora spomenuli izjavu Mostovog zastupnika Nikole Grmoje koji je Jankovicsev odlazak protumačio time da mu je Plenković ponudio više pokazavši Bandiću “tko ima dublju kesu”, Puhovski je ustvrdio da Grmoja “kao i obično priča besmislice”.

‘Vladajuća većina je ostala ista’

“Ne radi se o tomu da se mijenja pozicija u parlamentu jer Jankovics je ionako bio uz vladajuću većinu. Ideja da biste nekome plaćali da iz jedne varijante vladajuće većine prijeđe u drugu čini mi se posve izmišljenom interpretacijom koja služi tomu da Grmoja nakon pokuša oprati savjest zbog onih nemoralnih stvari koje je njegova stranka činila kod onog poslijeizbornog pregovaranja 2016. godine. Ništa se nije dogodilo. Vladajuća većina ostala je jednaka, a pretpostavljam da su preslagivanja nastala jer se želi ojačati Klub nacionalnih manjina”, kazao nam je Puhovski.

Osim toga, dodao je, svi znaju da je Bandićev klub prije svega Plenkovićev, a ne njegov.

Test je vrlo jednostavan. Pitajte te ljude za koga bi se opredijelili između Bandića i Plenkovića. Uvjeren sam da bi se velika većina, barem dvije trećine njih, izjasnili za Plenkovića. Međutim, puno im je lakše ako to ne moraju reći”, kaže Puhovski.

‘Ovo je bila drama u kapi vode’

Sve u svemu, saborska idila Plenkovića i Bandića nije uzdrmana.

“Ništa se nije dogodilo. Sastav vladajuće većine ostaje isti, a Bandić će nekoga drugog odabrati za šefa svog Kluba jer to je ionako jedna formalna pozicija, osim u onim situacijama kada, opet u dogovoru s Plenkovićem, treba pokazati koliko je Bandić jak, a kakvu smo vidjeli prošli petak u Saboru (kada su zastupnici Bandićevog kluba, kao prošli petak, kasnili na glasovanje, nap.a.). I to je bilo obavljeno u dogovoru s Plenkovićem da bi on imao opravdanje za neka popuštanja. Ovo danas bila je drama u kapi vode”, ističe Puhovski.

Po njegovom mišljenju, Plenković i Bandić odlično surađuju, a to se jasno vidjelo i u ponedjeljak na polaganju temeljnog kamena za Spomenik domovini.

“Oni odlično funkcioniraju. Bandića jedino i isključivo zanima da ga HDZ bespogovorno podržava u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Njemu je sve ovo u Saboru i na državnoj razini osigurač za kontrolu nad gradom”, zaključio je Puhovski.

