UGLEDNA NEUROLOGINJA SVJEDOČILA PROTIV BANDIĆA: ‘Tražio je od mene da potpišem nekakav popis sa slikama. Nisam htjela’

Svjedokinja u aferi Agram: ‘Jedan dan mi je u ordinaciju došao gradonačelnik te me je tražio da potpišem nekakav popis sa slikama za koje je on rekao da su te slike bile vlasništvo zaklade koju sam vodila’

Danas je nastavljeno suđenje zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i ostalima za aferu Agram na zagrebačkom Županijskom sudu. Svjedokinja Vida Demarin ustvrdila je da je Milan Bandić tražio da potpiše popis sa slikama koje su, tvrdio je, vlasništvo zaklade koju je vodila, a budući da nije znala o čemu se radi nije htjela potpisati, piše N1.

Akademkinja i neurologinja Demarin je u vrijeme istrage protiv zagrebačkog gradonačelnika bila na čelu Upravnog vijeća Zaklade za pomoć oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti.

Tražio je da potpiše dokument

Dok je Bandić bio na slobodi uz jamčevinu od 15 milijuna kuna USKOK je proširio istragu u slučaju Agram protiv Bandića zbog poticanja na lažno svjedočenje. Tereti se da je u dva navrata tražio od Demarin da promijeni iskaz dan USKOK-u i potpiše dva lažna, antidatirana dokumenta kojima bi tvrdila da su umjetnine nađene u pretragama njegova doma i vikendice zapravo vlasništvo Zaklade.

“Jedan dan mi je u ordinaciju došao gradonačelnik te me je tražio da potpišem nekakav popis sa slikama za koje je on rekao da su te slike bile vlasništvo zaklade koju sam vodila. Ja nisam znala o čemu se radi pa to nisam htjela potpisati”, rekla je Demarin dodavši da je to onda potpisao Bandić.