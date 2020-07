UGLEDALA SE NA KUŠČEVIĆA? HDZ-ovka na listi za Sabor se hvali kamenom vilom koja se vodi kao pašnjak

Izvaci iz katastra i zemljišne knjige kažu da je na toj čestici pašnjak, a ne kuća

U ljeto prošle godine krenule su afere s vilama i pašnjacima tadašnjeg ministra uprave i HDZ-ovca Lovre Kuščevića. Ovoga ljeta, aferu sličnu aferu čini se otvara HDZ-ova kandidatkinja u 10. izbornoj jedinici Danica Baričević.

Premda rođena u Australiji, Baričević živi na Braču i predsjednica je HDZ-a u Supetru te je vijećnica u Gradskom vijeću Supetra, ali i u skupštini Splitsko-dalmatinske županije. Osim toga, ova očito svestrana žena je i predsjednica Udruženja bračkih obrtnika i Zajednice žena “Katarina Zrinski”. Pored svega navedenog, 24sata doznaje da ova otočka HDZ-ovka boravi u vili koja se u katastru vodi kao pašnjak.

EVO KAKO IZGLEDA VILA… PARDON, PAŠNJAK MINISTRA KUŠČEVIĆA: Zdanje koje je, kaže, zaboravio upisati u katastar cijelo ljeto je rasprodano

Pašnjak, a ustvari vila

Premda službeno na čestici Danice Baričević nema riječi o nikakvoj građevini, ondje se “prostire” lijepo kameno zdanje s tek nekoliko kilometara udaljenosti od Supetra. Vila ima i velike terase s pogledom koji puca na Split, Brački kanal, Omiš pa čak i dio Makarske rivijere. Prema pisanju 24sata, izvaci iz katastra i zemljišne knjige kažu da je na toj čestici pašnjak, vinograd ili maslinjak, a ne ogromna vila.

Formalno, vila i okolno zemljište vode se na oca HDZ-ovke, no čini se da ih ona smatra svojim vlasništvom, što očito misle i njezini prijatelji, kolege iz stranke koje rado ugošćuje na imanju. Nije to nekakva tajna jer je Facebook profil Danice Baričević pun fotografija i snimki vile koja bi zapravo trebala biti pašnjak. Neke od objava su ganutljivog tona pa je tako jednom prilikom Baričević u listopadu 2018. napisala:

“Danas smo na Braču završili našu kampanju za 25 godina Splitsko-dalmatinske županije. Tom sam prilikom ugostila na svom OPG-u župana Blaženka Bobana sa suradnicima te svoje kolege/ice kušajući bračke delicije.”

Taj opis stoji uz fotografiju na kojoj su Baričević, župan i hrpa HDZ-ovaca od kojih su prisutni bili Tomislav Đonlić koji je županijski pročelnik za prosvjetu kao i načelnik općine Postira Siniša Šime Marović.

KUŠČEVIĆU NIŠTA SPORNO: Žena kupi pašnjak za 13 kn po kvadratu, općina prenamjeni parcelu, pašnjak se proda za milijune

HDZ-ovka sve predstavlja kao svoje vlasništvo

Premda je OPG formalno na ime majke Danice Baričević, a vila na oca, HDZ-ovka sudeći po podacima u katalogu Ministarstva regionalnog razvoja i onome što piše po Facebooku sve svojata. Podaci Agencije za plaćanja u poljoprivredi kažu da je 2016. na ime OPG-a na ime majke Danice Baričević stiglo 35.000 kuna od države i EU, a godinu kasnije oko 23.000 kuna.

Novinari 24sata su letimično gledajući HDZ-ovkin Facebook profil primijetili da mnogo toga opisuje kao “svoje” pa je tako tu “pogled s mog prozora”, “moje maslinovo ulje”, “moj luk”, “moja kapula” itd. U jednom od komentara jednoj korisnici detaljno objašnjava: “Draga Verice ovo je kuća u mom masliniku 4,5 km od Supetra ima prekrasan pogled na more i Split , Omiš … Sa donje strane ide bazen i ovakva gospodarstva su budućnost i nove vrijednosti u turizmu.”

HDZ-ovci rade promidžbu imanju Danice Baričević

Prema onome što objavljuju na Facebooku, vidi se da HDZ-ovkini stranački kolege rade promociju njezina imanja. Bivši predsjednik mladeži HDZ-a i saborski zastupnik Ante Bačić Baćo objavio je fotku s pročelja vile uz opis “Daničin kokošinjac”.

Pred “kokošinjcem” se uz Baću nalaze njegova nasmiješena djevojka Marina Matković, kći tajnice županijske organizacije HDZ-a i tajnica pročelnika kabineta župana. Kao i nasljednica na čelu mladeži stranke, ali i pročelnik županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Stipe Čogelja.

NAČELNICA NAJSIROMAŠNIJE OPĆINE PRIMALA MITO ZA PAŠNJAKE: Nakon pritvaranja priznala: ‘Nisam tražila, samo sam uzela ono što su mi dali’

Baričević odgovara: ‘Vila nije zavedena kao pašnjak’

Novinari 24sata javili su se Danici Baričević ne bi li saznali kako ide s OPG-om, pašnjakom i kokošinjcem. Prvo pitanje odnosilo se na to planira li ući u sabor na što je HDZ-ovka odgovorila da planira ako pobijedi Andrej Plenković. Iduće pitanje glasilo je čija je vila i zašto je zavedena kao pašnjak na što je ona odgovorila da vila nije zavedena kao pašnjak. Novinari su joj tada rekli da upravo gledaju izvatke iz katastra i zemljišnje knjige u kojima piše da je vila u biti pašnjak.

“Sigurno nije zavedena kao pašnjak. To treba pitati moju majku i oca, to su njihova rješenja. Meni to uopće nije problem i ne vidim zašto vam je to interesantno. Ali ako želite u novine, ajmo pričati o istini. To nije vila. Postoji u građevinskim dozvolama što je to i ja nemam što skrivati. Mogu vam poslati papire i vlasničke listove i vidjet ćete čija je kuća i kako je sagrađena”, kazala je Danica za 24sata i prema navodima novinara, nikada nije poslala papire.

‘Imanje nemam ja nego moja obitelj’

Baričević je trebala objasniti zašto na društvenim mrežama piše da je sve to njezino i kako su to njezini OPG i zemlja.

“Budite realni. Moja obitelj se bavi poljoprivredom, to su prvenstveno moj otac i moja majka koja ima registriran OPG. Na zemlji mog oca je sagrađena kuća i sve je legalno i legitimno, a vi idete izvlačiti nešto zločesto. Ja kao kandidatkinja uvijek kažem da se bavim turizmom i poljoprivredom. Jel vi razumijete da ja živim u obiteljskoj kući u Supetru s roditeljima? Moj otac sve što stvara, stvara svojoj kćeri jedinici. Bio je za vrijeme komunizma potjeran u Australiju. Činjenica je da ja živim s ocem i majkom u obiteljskoj kući. Činjenica je da ja guštam gledati oca kako se ustaje, kako uzgaja kokoši… Ja guštam raditi sa svojim ocem.

– To nemam ja, to imamo mi kao obitelj. Ako otac ostavi to meni, super. A to što su moji srdačni, veseli i vole da im svatko dođe u kuću, to je tako. Mi smo za svih otvoreni. Dijelimo s onima koji imaju i koji nemaju. To vam je život i trud našeg bračkog čovjeka i ja sam na to ponosna. Da je više ovakvih poštenih ljudi kao što je moja obitelj, onda bi nam svima bilo dobro”, veli Baričević.

‘To nije vila nego normalna kuća’

Naknadno je Danica Baričević poslala pismeni odgovor, no niti malo sličan kao usmeni. Ovo je cijeli odgovor HDZ-ove kandidatkinje za Sabor:

“Navedena nekretnina i zemljište je u vlasništvu moga oca, i ne radi se o vili kako vi netočno navodite već o normalnoj obiteljskoj kući u kojoj moji roditelji provode većinu svoga vremena. S obzirom da je sve u vlasništvu moga oca, koji je i kuću sagradio ne raspolažem o podacima o uknjižbi, vođenju domaćinstva, zemljišnim knjigama niti bilo čemu vezano uz imovinu moga oca, a niti se time bavim. Napominjem da je moj otac privatna osoba, koja nikada nije bila u politici i uistinu začuđuje vaš interes za njegovu imovinu.

Moj otac je kuću u masliniku sagradio prije otprilike 10 godina. Ponavljam da osim dolaska roditeljima na obiteljska druženja, s navedenim nekretninama i OPG-om ja operativno nemam veze. Zahvaljujem na Vašem interesu za život mojih roditelja, a vezano uz moje političko djelovanje samo ću vam naglasiti da sve u životu što sam radila – radila sam čista obraza i uz puno rada i truda”, odgovorila je Baričević za 24sata.