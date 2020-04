UGASIO SE I GRAD KOJI NIKAD NE SPAVA: ‘Gledao sam tučnjavu zbog wc papira, kupuju se nenormalne količine oružja. Ovo je zona sumraka’

O stanju u Las Vegasu nismo mogli puno čuti u domaćim medijima, no iz prve ruke saznajemo da se i tamo dogodio apsolutni kolaps, baš kao i u drugim krajevima svijeta

Sjedinjene Države trenutno su jedne od žarišta koronavirusa s vrlo nezadivnom brojkom od više od 10.500 preminulih. Da je stanje ekstremno loše pokazale su i prošlotjedne snimke iz New Yorka koje su mnogima sledile krv u žilama. Bolnica u Brooklynu nije imala mjesta za sve umrle pa su morali viljuškarom ubacivati tijela u hladnjaču kamiona.

U Los Angelesu primjerice imaju problem s beskućnicima jer oni tamo žive u velikom broju pa su kao rješenje, koje su mnogi osudili, pronašli u tome da beskućnike smjeste na otvoreno parkiralište i da tako spavaju udaljeni dva metra jedni od drugih. O stanju u Las Vegasu nismo mogli puno čuti u domaćim medijima, no iz prve ruke saznajemo da se i tamo dogodio apsolutni kolaps, baš kao i u drugim krajevima svijeta.

O tome kako izgleda život u najsjajnijem gradu SAD-a za vrijeme pandemije Covid-19 opisao nam je naš čitatelj Luciano Igor Feketija. Ovaj 39-godišnjak iz Sarajeva, koji je u Zagrebu završio osnovno i srednje obrazovanje, svoj život u SAD-u počinje 2000. godine. Luciano je diplomirao na San Diego State Universityju te je posljednjih sedam godina u Vegasu radio u osiguranju kasina “Linq”. Osim toga, ima i svoj mali biznis kupovine i prodaje europskih automobila poput BMW-a i Mercedesa. Zbog cijele situacije, logično, i taj je segment tržišta zahvatila kriza.

‘Danas Las Vegas izgleda kao grad duhova’

Luciano živi u Las Vegasu od 2003. godine te je američki državljanin. Kako kaže, iz Kalifornije se preselio u Las Vegas jer je ta država vrlo skupa za život, krenuvši od stanarine, preko cijene nekretnina pa do hrane. U Las Vegasu, gradu koji nikada prije epidemije nije spavao i gdje je sve radilo 24 sata, sada više nema ništa. “Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu”, uzrečica je koja danas definitivno ne vrijedi.

“Nažalost, situacija s pandemijom promijenila je sve u Vegasu. Sve je počelo 15. ožujka kada su se mjere sigurnosti promijenile preko noći. Ovdje još nemamo zabranu kretanja, rade samo dućani s osnovnim namirnicama potrebnim za život. Nastupilo je skraćeno radno vrijeme pa trgovine rade od 9 do 20 sati dok su prije radile po cijele dane i noći. Zatvorene su škole i teretane, kao i sva kasina i više se nigdje ne smije kockati. Danas Las Vegas izgleda kao grad duhova jer je potpuno prazan, a po noći nema ni 10 posto svjetala na poznatom Las Vegas Boulevardu pa to sada liči na zonu sumraka”, opisuje nam 39-godišnjak.

Mnogi su ostali bez posla

Luciano kaže da su svi djelatnici kasina u kojem on radi, ali i ostalih, dobili otkaz ili “lay off”, odnosno privremeno su “udaljeni” s posla zbog izvanredne situacije u kojoj su se svi našli. Iz Lucianove tvrtke su obećali isplatiti naknadu za prva dva tjedna epidemije te su kazali da nakon toga podnesu molbu za burzu rada i da preko toga probaju dobiti dio naknade iz državnog fonda za nezaposlene. Budući da je proces dug, osobito jer sada više od milijun ljudi u isto vrijeme pokušavaju aplicirati, Luciano odgovor još nije dobio.

“Mislim da će Las Vegas i Nevada općenito imati najveće ekonomske gubitke jer ova država živi od turizma, kockarnica, barova, noćnih klubova… a to je sve pozatvarano dok su zaposlenici otpušteni ili na ‘lay offu’. Oni sretniji će dobiti neka manja primanja od države. U svim dućanima na podu stoje označene crvene i plave kockice gdje ljudi moraju stajati i čekati red te tako držati rastojanje od otprilike metar i pol. Amerikanci se ne znaju ponašati u svemu ovome jer je za njih samoizolacija nešto novo. Čudno im je što dućani ne rade od 0 do 24 i mislim da se mi ovdje teško možemo priviknuti na tako nešto”, govori nam čitatelj.

‘Svjedočio sam tučnjavi u dućanu oko običnog wc papira’

Budući da prati stanje u Hrvatskoj, kao i u BiH i Srbiji, Luciano zna da su na balkanskom području nastupile strože mjere nego što su u SAD-u. No, nije siguran je li to bolje ili gore. Smatra da ljudi ne bi trebali toliko paničariti, što se posebno vidi prilikom kupovanja namirnica.

“Svjedočio sam tučnjavi u dućanu koja se zbila oko običnog toaletnog papira. To zbilja nema smisla. Ovdje Amerikanci dnevno kupuju nenormalne količine vatrenog oružja jer je to tu legalno. Boje se i ne znaju što se u stvari krije iza ovoga svega i što se sprema. Pitaju se je li to stvarno samo virus ili nešto puno gore. Čujem svakakve teorije od ljudi na ulici pa čak i u medijima. Neki od njih nose maske, rukavice i zaštitne naočale dok drugi nemaju ništa od toga. Te mjere još nisu određene zakonom. Osobno se nadam da će ovo ludilo koje je došlo s koronom što prije nestati i da se svijet što prije vrati u normalnu”, govori Luciano.

Beskućnike smjestili na otvoreno parkiralište

Luciana smo pitali kakvo je stanje s beskućnicima u Las Vegasu i je li slično kao u Los Angelesu gdje su ih stavili na otvorena parkirališta i tako ih pustili da spavaju na dopuštenoj udaljenosti. Rekao nam je da se isto dogodilo i u Vegasu.

“Odvojili su ih sve na parkiralištima pa su udaljeni jedan metar jedan od drugoga. Ta nehumanost mi se ne sviđa jer su to previše hladni ljudi i sada umjesto da jedni drugima pomažu, oni rade takve stvari…”, za kraj je komentirao 39-godišnjak.

Nakon ove epidemije očigledno ništa nigdje neće biti isto, kako u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu.

