UGAŠEN JE ‘GLAS NARODA’: S programa skinuta emisija čijeg je voditelja kritizirala Dubravka Šuica

Nakon što je prošle subote europska povjerenica za demografiju i demokraciju, Dubravka Šuica iskritizirala voditelja emisije ‘Glas naroda’, zbog toga jer nije spriječio gledatelja da je kritizira, emisija je naprasno povučena iz programa

Emisija koju je u subotu nazvala HDZ-ovka i potpredsjednica Europske komisije zadužena za demografiju i demokraciju Dubravka Šuica te napala voditelja, jer je dopustio gledatelju da je kritizira, nestala je s programa Dubrovačke televizije. Iako je voditelj emisije, Pasko Tomaš u subotu odjavio emisiju riječima: “Vidimo se za dva dana”, što je bilo uredno najavljeno i u televizijskom programu, voditeljica Dnevnika je na kraju obavijestila gledatelje da umjesto emisije Glas naroda mogu pogledati reportažu, javlja Dubrovnik Insider.

NEVJEROJATAN ISTUP DUBRAVKE ŠUICE: Voditelja prozvala zbog kritika koje joj je uputio gledatelj pa rekla; ‘Ja sam kuma vaše televizije’

Kritizirao sve redom

Naime, gledatelj Glasa naroda javio se u emisiju te kritizirao predsjednika Zorana Milanovića, bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, HDZ i SDP, a u jednom trenutku dotaknuo se i imovine novopečene europske povjerenice Šuice.

“Evo, recimo, Šuica. Za nju su rekli sedam milijuna eura da ona ima. Pa zamislite vi to, auto da mi košta 100.000 kuna, najmanje 10.000 moram imati troškova, servis, ovo-ono. A ona ima jahtu 500.000 eura. Meni neki govore da su troškovi za jahte 10 posto vrijednosti svake godine. To je 350.000 kuna. Ona bi trebala barem 25.000 kuna mjesečno davati za usidrenje i sve ostalo. Odakle njoj taj novac?” pitao se gledatelj.

Nije odgovorila što je netočno

Odmah nakon gledateljeve opaske Šuica se javila u eter, rekavši kako “gospodin iznosi objede, neistine, dezinformacije.” Potom se okomila na voditelja Tomaša, jer nije spriječio gledatelja da je kritizira usput konstatiravši kako je on povećao vrijednost njene imovine s pet na sedam milijuna eura.

“Zaista mi je žao da dopuštate da se građani nabacuju smećem, muljem, blatom na moju malenkost!” rekla je Šuica, dodavši kako je ona “kuma televizije”.

Voditelj ju je potom zamolio da sama kaže što od navedenog nije točno. Ona se na to nasmijala, rekla da postoje institucije koje to znaju te pitala Tomaša treba li mu preslika njenog bankovnog računa. Tomaš je nakon razgovora sa Šuicom, gledateljima poručio da dokle god se bude bavio ovim poslom, neće dopustiti da bilo tko, a najmanje političari utječu na njegov rad. No, Glas naroda je ugašen.