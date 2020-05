UF, ANALITIČAR NEMA LIJEPE RIJEČI: ‘Žalosno je da ljudi kalibra jednog Penave imaju takav utjecaj’; A ni ministrici Divjak nije ostao dužan

Dobro je da je škola došla u drugi plan jer jedina dobra stvar time što su izbori zbrzani, a po mom sudu su prerano sazvani, je to da ćemo se riješiti Blaženke Divjak. To je jedino dobro s tim izborima, sve drugo mi se čini sumnjivim, rekao je Žarko Puhovski

Aktualnu domaću političku situaciju u emisiji Zajedno za zdravlje komentirao je prof. Žarko Puhovski, politički analitičar.

“Dobro je da je korona u drugom planu iz objektivnih razloga, bit će dobro da bude u drugom planu i iz subjektivnih razloga ako se Stožer ne bude miješao u izborni postupak”, rekao je Puhovski. Za to, ističe, nemamo jamstva ali nadamo se najboljem, piše HRT.

“Dobro je da je škola došla u drugi plan jer jedina dobra stvar time što su izbori zbrzani, a po mom sudu su prerano sazvani, je to da ćemo se riješiti Blaženke Divjak. To je jedino dobro s tim izborima, sve drugo mi se čini sumnjivim”, rekao je Žarko Puhovski.

Novi izbori na zimu?

Na pitanje kako sada nema natrag jer su izbori raspisani, Puhovski kaže, da je moguće da ipak ima natrag, ako dođe do situacije da dvije velike stranke isforsiraju ponavljanje izbora.

“Jer ako se pokaže da je velika koalicija više manje matematički nužna, a svi su se zakleli da je neće biti, oni neće moći prihvatiti veliku koaliciju bez ponavljanja izbora. Pa će onda reći eto nismo mogli. Da imamo izbore na zimu, još je jedna mogućnost na koju trebamo računati.”

Je li HDZ puno izgubio u Vukovaru, odgovara kako misli da jest.

“Žalosno je da ljudi kalibra jednog Penave imaju takav utjecaj, a on ima utjecaj. Oni su sigurno izgubili nekoliko mjesta, oni su dobili osam mandata u petoj izbornoj jedinici na prošlim izborima, uvjeren sam da sada gube između dva i četiri mandata ako se ne dogodi čudo. HDZ sad mora krpati rupe, to se zove kontrola štete, ističe.”

‘Škoro ima potencijal, ali…’

Koliko je Miroslav Škoro dobio, ovisi o tome koliko će biti sposoban da realizira svoj potencijal, naveo je Puhovski.

“On ima potencijal za dvoznamenkasti broj zastupnika, ali je i dalje nejasno je li on to sposoban organizirati, skupiti deset puta po 14 ljudi, i kakve ljude imati koji se međusobno neće potirati. On još uvijek malo leprša, ali još uvijek ima šansu”, navodi.

‘Most pada na tri ili četiri mjesta u Saboru’

U pravilu oni koji izlaze iz stranke su gubili. Što se tiče Mosta, oni mogu dobiti dva ili tri mjesta, već za četvrtog se mora pogađati tko bi bio, smatra Puhovski.

“Oni padaju na tri ili četiri mjesta kako stvari sada stoje. Nisu htjeli ići sa Škorom jer su htjeli da se unaprijed kaže da neće biti koalicije s HDZ-om. To Škoro ne može reći jer je rekao da je njegov glavni motiv da ukine duopol.”

Za SDP Puhovski kaže kako je napravio neobičnu i vrlo nekorektnu stvar prema ostatku ljevice iz Zagreba.

“S njima su prije bili protiv Bandića i jer nisu glasali protiv raspuštanja Sabora. Time su okrenuli leđa ljudima koji su čekali 24 sata pred Saborom. Oni će ih sada napadati s lijeva, a svaki glas je važan.”

HDZ i SDP nemaju odnos u ovim izborima, jedni drugima ne mogu ništa uzeti, oni su, smatra Puhovski, u paralelnim svjetovima.